Посольство США в День восстановления независимости подтверждает тесное партнерство

«Наши искренние поздравления народу Эстонии с Днем восстановления независимости, - пишет посольство США в соцсетях. - Эстония остается нашим близким союзником, партнером и другом и наша приверженность безопасности Эстонии непоколебима».

4 июля, в свой собственный день независимости, посольство США написало на своем веб-сайте со ссылкой на посла Джорджа П. Кента, что сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны растет с каждым годом. Так, в Эстонию было переброшено более 750 военных США, что является самым большим числом за всю историю отношений двух страни.

С 2016 года США предоставили Эстонии помощи по безопасности на сумму свыше 500 миллионов долларов. Осуществляющаяся в сфере безопасности помощь закреплена договором, по которому Эстония получит в следующем году шесть HIMARS, что на данный момент является крупнейшей и наиболее значительной оборонной поставкой Эстонии.

К этому следует добавить недавние военно-морские учения Baltops, сотрудничество в киберпространстве и множество тренировочных миссий с участием американских самолетов. По заверению посольства, первостепенное значение имеет и поддержка Украины.

«Как и Эстония, мы полностью привержены оказанию Украине необходимой помощи для отражения российской агрессии и для закладки фундамента для успешного восстановления. С февраля 2022 года США предоставили Украине более 40,5 миллиардов долларов помощи по безопасности, более 2,1 миллиардов долларов США гуманитарной помощи и прямой поддержки национального бюджета на сумму более 19,3 миллиардов долларов, чтобы помочь правительству Украины предоставлять основные общественные услуги, - перечмслило посольства США на своем сайте. - Мы выражаем признательность Эстонии и эстонскому народу за вклад на благо Украины и обещаем быть едиными с Украиной столько, сколько потребуется для достижения победы и справедливого и прочного мира».

Посольство также подчеркивает важность сотрудничества в области климатических исследований. А именно, глобальная программа изучения и наблюдения за окружающей средой GLOBE, которая проводится в Эстонии уже более 25 лет, помогла НАСА проанализировать окружающую среду.