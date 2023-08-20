В понедельник возможны дожди, грозы и град

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня местами кратковременные дожди, после полудня в Юго-Западной Эстонии осадки будут интенсивнее и станут смещаться в восточном и северо-восточном направлении.

Возможны грозы и град. Ветер на севере страны северо-восточный, на юге южных направлений, 1-7 м/с, после полудня на западе и юге страны сменит направление на западное и северо-западное и усилится до 4–9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, в во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха днем 18-24 градуса тепла.