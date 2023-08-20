В понедельник возможны дожди, грозы и град

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, по отдельным регионам слабые дожди. Местами туман. Ветер восточных направлений, 1-7 м/с, на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, на юге и западе страны местами до 17 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня местами кратковременные дожди, после полудня в Юго-Западной Эстонии осадки будут интенсивнее и станут смещаться в восточном и северо-восточном направлении.
Возможны грозы и град. Ветер на севере страны северо-восточный, на юге южных направлений, 1-7 м/с, после полудня на западе и юге страны сменит направление на западное и северо-западное и усилится до 4–9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с, в во время грозы порывы усилятся. Температура воздуха днем 18-24 градуса тепла.