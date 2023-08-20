Сборная Испании – победитель ЧМ по женскому футболу

Поединок проходил на стадионе «Австралия» в Сиднее. Счет в матче был открыт на 29-й минуте, единственный гол в ворота сборной Англии забила защитница «Реала» Ольга Кармона.

Как передает BBC Russian, за матчем в австралийском Сиднее наблюдали 75 тысяч зрителей, еще больше посмотрели его по телевизору. Обе команды-финалистки боролись за золотые медали впервые в истории женского чемпионата мира, проводящегося с 1991 года.

В субботу в матче за третье место сборная Швеция одержала победу над Австралией.