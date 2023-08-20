Команда проекта Rail Baltica пыталась удивить жителей стран Балтии, но зашла слишком далеко

В ролике перечислены преимущества новой сети высокоскоростных железных дорог для движения в странах Балтии. Вроде бы неординарное решение с прекрасным эффектом, но при этом строительство железной дороги еще продолжается.

В двухминутном видео говорится, что проект стоимостью шесть миллиардов евро - это гораздо больше, чем просто железная дорога.

«Вы можете себе представить, что из Риги в Таллинн можно добраться всего за 1 час 40 минут?» - спрашивает реклама у зрителя.

«Да, потому что я знаю о существовании самолетов», - таков был бы логичный ответ, согласно LSM.

В видео на этот вопрос также отвечают, но указывая на то, что поездка из Риги в Таллинн на Rail Baltica будет занимать меньше времени, чем просмотр фильма «Назад в будущее». Это, конечно, более или менее верно, пишет LSM, потому что «Назад в будущее» длится один час и 56 минут.

«Удивительно, как быстро мы сможем путешествовать благодаря Rail Baltica», - продолжает видео. При этом точная скорость поезда в дальнейшем не будет озвучена.

Согласно описанию технического заключения проекта, скорость движения пассажирских поездов составляет 234 км/ч.

Будет ли это увлекательно, будет зависеть от того, как люди привыкли ездить на скоростных поездах в Европе по участкам дорог, где нет ограничений скорости, отмечает LSM.