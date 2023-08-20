Команда проекта Rail Baltica пыталась удивить жителей стран Балтии, но зашла слишком далеко

Команда проекта Rail Baltica в Латвии выпустила новый рекламный ролик и зашла слишком далеко в восхвалении современной железной дороги, сообщил недавно латвийский национальный новостной портал LSM.
В ролике перечислены преимущества новой сети высокоскоростных железных дорог для движения в странах Балтии. Вроде бы неординарное решение с прекрасным эффектом, но при этом строительство железной дороги еще продолжается.
В двухминутном видео говорится, что проект стоимостью шесть миллиардов евро - это гораздо больше, чем просто железная дорога.
«Вы можете себе представить, что из Риги в Таллинн можно добраться всего за 1 час 40 минут?» - спрашивает реклама у зрителя.
«Да, потому что я знаю о существовании самолетов», - таков был бы логичный ответ, согласно LSM.
В видео на этот вопрос также отвечают, но указывая на то, что поездка из Риги в Таллинн на Rail Baltica будет занимать меньше времени, чем просмотр фильма «Назад в будущее». Это, конечно, более или менее верно, пишет LSM, потому что «Назад в будущее» длится один час и 56 минут.
«Удивительно, как быстро мы сможем путешествовать благодаря Rail Baltica», - продолжает видео. При этом точная скорость поезда в дальнейшем не будет озвучена.
Согласно описанию технического заключения проекта, скорость движения пассажирских поездов составляет 234 км/ч.
Будет ли это увлекательно, будет зависеть от того, как люди привыкли ездить на скоростных поездах в Европе по участкам дорог, где нет ограничений скорости, отмечает LSM.
Сеть железных дорог Rail Baltica выгодна для бизнеса, планеты и безопасности, рассказывается в рекламном ролике. Кроме того, подчеркивается, что строительство крупного инфраструктурного проекта такого масштаба позволит создать рабочие места и повысить мобильность как простых граждан, так и военнослужащих.
Согласно видео, преимущества Rail Baltic следующие:
- проект открывает совершенно новый экономический коридор;
- проект способствует устойчивому экономическому развитию;
- открывает доступ к высокопроизводительным цифровым сетям и приносит пользу как бизнесу, так и частным лицам;
- проект улучшает доступ к обучению и работе;
- проект улучшает доступ к здравоохранению;
- облегчает доступ к ресурсам, различным материалам;
- появится больше возможностей для участия в культуре, развлечениях и популяризации туризма – это расширит кругозор;
- и не забывайте о шопинге;
LSM отмечает, что это не первый раз, когда руководители Rail Baltica делится c латвийской публикой такими удивительными видеороликами.
Тем временем строительные работы продолжаются. Первые поезда должны были пустить по маршруту Rail Baltica в 2026 году, но сейчас завершение работ уже перенесено на 2030 год.
Такая четырехлетняя задержка с завершением строительства железной дороги дает возможность посмотреть всю кинотрилогию «Назад в будущее» 5840 раз, подытоживает тему LSM.