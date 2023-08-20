В понедельник средняя биржевая цена электроэнергии установит рекорд этого года

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в понедельник по сравнению с воскресеньем вырастет на 95,8 % до 243,73 евро за мегаватт-час.
В последний раз среднесуточная биржевая цена электроэнергии в ценовой зоне Эстонии превышала 200 евро в декабре прошлого года. На цену электроэнергии в Эстонии влияет сокращение производства в Финляндии и ограниченная пропускная способность.
18 августа остановился второй реактор АЭС Олкилуото в Финляндии, отсутствие которого на рынке напрямую влияет на цену электроэнергии в Эстонии. По данным финской атомной энергетической компании Teollisuuden Voima, второй реактор не будет производить энергию до 28 августа.
Самой высокой - 549,95 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в понедельник с 9 до 10 часов утра, а самой низкой с 4 до 5 часов утра – 95,10 евро.