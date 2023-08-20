В понедельник средняя биржевая цена электроэнергии установит рекорд этого года

В последний раз среднесуточная биржевая цена электроэнергии в ценовой зоне Эстонии превышала 200 евро в декабре прошлого года. На цену электроэнергии в Эстонии влияет сокращение производства в Финляндии и ограниченная пропускная способность.

18 августа остановился второй реактор АЭС Олкилуото в Финляндии, отсутствие которого на рынке напрямую влияет на цену электроэнергии в Эстонии. По данным финской атомной энергетической компании Teollisuuden Voima, второй реактор не будет производить энергию до 28 августа.