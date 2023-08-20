В Таллинне пройдет фестиваль азиатской культуры и кино

Японская анимация по-прежнему составляет важную часть фестивальной программы, но в этом году организаторы взяли на себя задачу подробнее познакомить зрителей с кинокультурой стран Азии.

Фестиваль откроется премьерой анимационного фильма Такехико Инуэ «Первый слэм-данк», созданного по мотивам популярной манги о баскетболистах. Фильм уже собрал более четверти миллиарда долларов по всему миру.

Впервые в Эстонии также будут показаны анимационный фильм известного режиссера Кэйичи Хара «Одинокий замок в зеркале», «Золотое королевство и водное королевство» Котоно Ванатабе и последняя оригинальная работа Масааки Юасы - музыкальный фильм «Ину-Ох».

Фестиваль завершится фильмом Масаюки Ёсихары «Комада: семья виски», который недавно получил награду на Международном кинофестивале в Аннеси. В фильме рассказывается о том, как девушка, унаследовавшая переживающую бедствие компанию по производству виски, возрождает семейные традиции. У зрителей есть уникальная возможность увидеть этот фильм в числе первых - в Японии он выйдет не раньше ноября.

Фестиваль также ставит экологические интересы. По замыслу организаторов, на открытии фестиваля обычную красную дорожку заменят на зеленую. Эта традиция началась десять лет назад на Токийском кинофестивале. Ковер будет особенным - он изготовлен мастерами из Средней Азии из экологически чистого органического материала.

Организаторы решили минимизировать количество полиграфической продукции – каталоги фестиваля доступны в цифровом виде, а QR-коды размещены на флаерах из специальной бумаги, внутрь которых добавлены семена цветов, которые можно посеять и вырастить.