Напавшие на пенсионера ротвейлеры были застрелены полицией

Мужчина в возрасте 70 лет подвергся нападению двух ротвейлеров в Сассексе, на юго-востоке Англии, и был серьезно ранен.
Инцидент произошел в 9:50 утра 18 августа, и полиция Сассекса получила несколько звонков по этому поводу. В целях обеспечения безопасности местных жителей на место даже был отправлен отряд быстрого реагирования, который получил разрешение на отстрел собак, совершивших нападение, и обе собаки были убиты, пишет Daily Express.
Владельцы собак были установлены и полиция продолжает расследовать обстоятельства нападения.
Главный комиссар Алекс Гелдарт сказал жителям, что собаки были убиты, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. «Мы хотим заверить общество, что опасности больше нет, - сказал он. - Семью пострадавшего поддерживают специалисты в этой области».