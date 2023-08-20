Напавшие на пенсионера ротвейлеры были застрелены полицией

Инцидент произошел в 9:50 утра 18 августа, и полиция Сассекса получила несколько звонков по этому поводу. В целях обеспечения безопасности местных жителей на место даже был отправлен отряд быстрого реагирования, который получил разрешение на отстрел собак, совершивших нападение, и обе собаки были убиты, пишет Daily Express.