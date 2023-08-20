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На следующей неделе Эстонию посетят два круизных лайнера

BNS
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Круизное судно Mein Schiff 4.
Круизное судно Mein Schiff 4. Фото: Ekrānuzņēmums no video/Facebook/Normunds Šlitke

Два ходящих под флагом Мальты круизных лайнера, Mein Schiff 4 и Europa 2, посетят Таллинн в предстоящие понедельник и вторник.

Первым в Старый порт Таллинна в понедельник вечером из Риги прибудет Mein Schiff 4, ходящий под под флагом Мальты. Mein Schiff 4 будет находиться у причала до позднего вечера вторника, а затем возьмет курс на Хельсинки. Лайнер выполняет 12-дневный круиз, который начинается и заканчивается в Киле. В этом сезоне судно больше не зайдет в Таллинн, и с начала ноября до конца марта будет выполнять круизы в Карибском море. После возвращения в европейские воды в начале апреля следующего года Mein Schiff 4 будет в летние месяцы в основном выполнять круизы у норвежского побережья.

Второй лайнер недели - 225-метровое судно Europa 2 также под мальтийским флагом - прибудет в Старый порт во вторник около полудня из Стокгольма, а вечером направится к острову Готланд. В этом сезоне Europa 2 также больше не посетит Эстонию. Прежде чем вернуться в европейские воды в середине июня следующего года, лайнер совершит кругосветное путешествие, покинет Нью-Йорк в октябре, пройдет в Новую Зеландию через Тобаго, Бразилию, Фиджи, Вануату и Новую Каледонию, затем снова посетит Фиджи и пойдет в Калифорнию через Гавайи, пройдет через Панамский канал и вдоль восточного побережья США в Канаду, а затем направится на восток.

По данным Cruisemapper, Europa 2 снова посетит Старый порт Таллинна в июле следующего года.

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