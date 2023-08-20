Вс, 20.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Сравниваем цены ⟩ В Таллинне цены выше, чем в Финляндии: продуктовая корзина дороже примерно на три евро

Elu24
Facebook Twitter
Comments
В некоторых случаях цены в Эстонии даже выше, чем в Финляндии.
В некоторых случаях цены в Эстонии даже выше, чем в Финляндии. Фото: Li Ying / ZUMA Press / Scanpix

В прошлом Эстония славилась более низкими ценами, чем в Финляндии, но это уже далеко не так. Финские СМИ публикуют сравнение цен, которое показывает, что в некоторых случаях цены в Эстонии даже выше, чем цены по ту сторону Финского залива.

Сравнение, проведенное Ilta-Sanomat в марте, показало, что продуктовая корзина в таллиннской Prisma примерно на три евро дороже, чем в финской Prisma. В последнее время рост цен в Финляндии поутих, также в финские магазины вернулись т.н. кофейные предложения, которые и ранее были необычным явлением.

В мае финские медиа писали, что среднемесячный доход эстонца составляет около 1700 евро, тогда как в Финляндии этот показатель почти вдвое выше – 3300 евро.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх