В прошлом Эстония славилась более низкими ценами, чем в Финляндии, но это уже далеко не так. Финские СМИ публикуют сравнение цен, которое показывает, что в некоторых случаях цены в Эстонии даже выше, чем цены по ту сторону Финского залива.
Для подписчиков
Сравниваем цены ⟩ В Таллинне цены выше, чем в Финляндии: продуктовая корзина дороже примерно на три евро
Сравнение, проведенное Ilta-Sanomat в марте, показало, что продуктовая корзина в таллиннской Prisma примерно на три евро дороже, чем в финской Prisma. В последнее время рост цен в Финляндии поутих, также в финские магазины вернулись т.н. кофейные предложения, которые и ранее были необычным явлением.