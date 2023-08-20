Сравниваем цены ⟩ В Таллинне цены выше, чем в Финляндии: продуктовая корзина дороже примерно на три евро

В прошлом Эстония славилась более низкими ценами, чем в Финляндии, но это уже далеко не так. Финские СМИ публикуют сравнение цен, которое показывает, что в некоторых случаях цены в Эстонии даже выше, чем цены по ту сторону Финского залива.