Президент Карис: в свободе суть и сила Эстонского государства

Дорогие друзья.

Быть свободными трудно. Это человеческое бремя – бремя ответственности, честности и нравственности. Иметь свободное государство тоже трудно.

Политтехнология – не политика. Демократия требует прозрачности. Я призываю всех нас к честной постановке вопросов и к обсуждению налогов, зеленого поворота, демографии и еще многих тем, от внешней политики и политики безопасности до судьбы маленьких сельских школ. Также призываю говорить о чувстве защищенности, в котором нуждаются люди, потому что если таковое имеется, появляется и смелость рожать детей.

У нас умных и активных людей больше, чем колумнистов в медиа-пространстве. Но в общественный диалог они не вмешиваются. Что же тормозит общественные дебаты? В чем причина такой самоцензуры?

Мы теряем умение оставаться терпимыми к другому мнению. Помните беспокойство Фридеберта Тугласа о том, что вместо истины признается авторитет, а вместо свободы – страх?

Не будем отменять и свободу духа. Сохраним ее как национальное достояние.

Дорогие слушатели.

Когда я смотрю на борьбу между коалицией и оппозицией, где на чаше весов победа той или иной стороны, мне хочется спросить, нет ли на этой чаше весов чего-то большего. Если политическая борьба ведется в соответствии с правилами демократии, свободное государство от этого только выигрывает. Но мы находимся в точке, где должны уточнить, каковы эти правила.