Галерея ⟩ Смотрите, какими вкусными блюдами и напитками угощают гостей Розового сада

В этом году меню президентского приема состоит в основном из рыбных блюд.

На горячее гостям подают блюдо из трех эстонских рыб (филе камбалы, филе форели, филе окуня, картофель, морковь, горох, лук, зелень) и орзотто из тыквы (с ячменной крупой, фермерским сыром, жареным салатом и вялеными помидорами).

Кроме того, можно полакомиться слабосоленой рыбой, а именно предлагается шесть видов слабосоленого лосося: с черной смородиной, со свеклой и хреном, с горчицей, с укропом и лаймом, с приправой cajun и с джинном и клюквой.