Галерея ⟩ Смотрите, какими вкусными блюдами и напитками угощают гостей Розового сада

Сегодня отмечается 32-я годовщина восстановления независимости Эстонии. По этому случаю президент Алар Карис и его супруга Сирье Карис принимают гостей в Розовом саду в Кадриорге. Загляните в галерею, чтобы увидеть, какими блюдами и напитками угощают гостей!
Каждому гостю по прибытии предлагается игристое вино. Выбор включает Clos Amador Cava и Grand Noir Chardonnay.
В этом году меню президентского приема состоит в основном из рыбных блюд.
На горячее гостям подают блюдо из трех эстонских рыб (филе камбалы, филе форели, филе окуня, картофель, морковь, горох, лук, зелень) и орзотто из тыквы (с ячменной крупой, фермерским сыром, жареным салатом и вялеными помидорами).
Кроме того, можно полакомиться слабосоленой рыбой, а именно предлагается шесть видов слабосоленого лосося: с черной смородиной, со свеклой и хреном, с горчицей, с укропом и лаймом, с приправой cajun и с джинном и клюквой.
В качестве гарнира к слабосоленой рыбе предлагаются сметана, маринованный лук, дольки лимона и картофель.