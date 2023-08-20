Финны в шоке: Эстония перестала быть дешевой страной

Однако по словам Мариты Хартиканен, некоторые товары и услуги в Эстонии все же по-прежнему стоят дешевле. «Алкоголь здесь по-прежнему дешевый. Даже питание вне дома и поход в кафе как и прежде обходятся дешевле, чем в Финляндии», - сказал он.

Катя Саломиес и Ханну Палвиайнен, приехавшие в Эстонию на отдых, также подтвердили, что в последние годы цены в Эстонии выросли. «Не очень сильно, но все же. Цены на пиво в магазинах точно выросли. Алкоголь здесь по-прежнему стоит дешевле, чем в Финляндии, но стал дороже по сравнению с тем, что было раньше», - сказал Палвиайнен.

По словам Саломиес, в особенности заметен рост цен на продукты питания. «Мы уже обратили внимание на это прошлым летом», - уточнила она.

Сантту и Санна Линдроос отметили в разговоре с Taloussanomat, что помимо товаров подорожали и услуги. Если раньше они приезжали в столицу Эстонии на различные косметические процедуры, то теперь особого смысла нет, так как цены такие же, как на родине.

Они также заметили рост цен на продукты, особенно на фрукты. «Продукты питания здесь иногда даже дороже или, по крайней мере, стоят столько же, сколько в Финляндии», - отметил Сантту Линдроос.

По словам Санны Линдроос, рост цен заметен и в ресторанах: «Эстонские рестораны по-прежнему дешевле финских, но по сравнению с тем, чтобы было пару лет назад цены явно выросли».