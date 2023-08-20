Финны в шоке: Эстония перестала быть дешевой страной

Если раньше Эстония привлекала финнов своими низкими ценами, то сейчас этот образ уже не соответствует действительности, пишет Taloussanomat.
Как сообщает газета, они уже в марте сделали «поразительное открытие», когда сравнивли цены в Таллинне и Хельсинки и обнаружили, что стоимость покупательской корзины в таллиннской Prisma выше, чем в Хельсинки.
Теперь финское издание пообщалось со своими соотечественниками на улицах Таллинна, которые в один голос подтвердили, что цены в Эстонии значительно выросли за последние годы.
По словам Ийи Суппала (19) и Сааны Оянсиву (20), которые приехали в Эстонию из Вантаа, они заметили явное изменение цен потребительских товаров, которые раньше в Эстонии можно было купить дешевле. «Сегодня цены в магазинах одежды примерно такие же, как в Финляндии. Например, мы пошли в H&M, и разницы в цене не было», - сказала Суппала. «Электроника в Эстонии и Финляндии также стоит примерно одинаково», - добавила Оянсиву.
По словам молодой пары, которая не раз посещала Эстонию, перемены произошли в последние годы. «Если сравнить с тем, что было пять лет назад, то уровень цен в Эстонии сегодня совсем другой, чем тогда», - сказала Оянсиву.
Если раньше у молодых людей была привычка покупать косметику и одежду в Таллинне, то теперь они этого не делают. «Раньше эти вещи были дешевле здесь. Сейчас нет смысла покупать их тут, цены одинаковы», - заявила Суппала.
За алкоголем смысл ездить есть
Марита Хартиканенен и ее дочь Ноора также сказали, что заметили рост цен прежде всего в магазинах одежды. «Сегодня уровень цен на одежду почти такой же, как в Финляндии», - считает Ноора Хартикайнен.
Однако по словам Мариты Хартиканен, некоторые товары и услуги в Эстонии все же по-прежнему стоят дешевле. «Алкоголь здесь по-прежнему дешевый. Даже питание вне дома и поход в кафе как и прежде обходятся дешевле, чем в Финляндии», - сказал он.
Катя Саломиес и Ханну Палвиайнен, приехавшие в Эстонию на отдых, также подтвердили, что в последние годы цены в Эстонии выросли. «Не очень сильно, но все же. Цены на пиво в магазинах точно выросли. Алкоголь здесь по-прежнему стоит дешевле, чем в Финляндии, но стал дороже по сравнению с тем, что было раньше», - сказал Палвиайнен.
По словам Саломиес, в особенности заметен рост цен на продукты питания. «Мы уже обратили внимание на это прошлым летом», - уточнила она.
Сантту и Санна Линдроос отметили в разговоре с Taloussanomat, что помимо товаров подорожали и услуги. Если раньше они приезжали в столицу Эстонии на различные косметические процедуры, то теперь особого смысла нет, так как цены такие же, как на родине.
Они также заметили рост цен на продукты, особенно на фрукты. «Продукты питания здесь иногда даже дороже или, по крайней мере, стоят столько же, сколько в Финляндии», - отметил Сантту Линдроос.
По словам Санны Линдроос, рост цен заметен и в ресторанах: «Эстонские рестораны по-прежнему дешевле финских, но по сравнению с тем, чтобы было пару лет назад цены явно выросли».
Ощущения финнов относительно того, что жизнь в Эстонии и Таллинне за последние годы значительно подорожала, подтверждают и данные Департамента статистики: за последние три года индекс потребительских цен в Эстонии вырос на 38 процентов.