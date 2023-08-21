ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ «Дадим пробиться наверх»: в правлениях крупных компаний должно быть 40% женщин

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист по европейскому праву, доктор права Вадим Полещук.

Выдержки из беседы:

– Какие правила установлены Брюсселем для достижения гендерного баланса в руководстве крупных компаний?

– Речь идет о крупных компаниях (с годовым оборотом более 50 млн евро и штатом не менее 250 человек – прим.ред.), акции которых котируются на бирже. Такие предприятия должны будут добиться в течение ближайших трех лет того, чтобы в их правлениях женщины составляли примерно 40%. Среди исполнительных директоров компании должно быть 33% женщин.

Сложнее всего женщинам пробиваться в топ-менеджеры. По этой причине на европейском уровне возникла идея слегка помочь им добиться паритета или хотя бы более справедливого представительства в руководстве предприятий.

– По сути, речь идет о введении квот?

– Действительно, речь идет о квотах, но не стоит пугаться этого слова. Женщины составляют большинство населения, но в отношении руководящих постов появится требование в 40%. Например, в Эстонии женщин с высшим и средне-специальным образованием больше, чем мужчин. Они активны на рынке труда, однако в руководстве компаний представлены далеко не всегда.

В ЕС есть страны, где ситуация намного лучше. Во Франции женщины представлены вполне адекватно. Этому способствовала государственная политика, направленная на увеличение женского представительства на всех уровнях.