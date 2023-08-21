ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ Студия Postimees: доминированию мужчин в бизнесе скоро положат конец?

Новая директива ЕС ставит целью достижение гендерного баланса в руководстве крупных компаний. Какой эффект ожидается от данной меры? Что это означает для Эстонии? Не ограничивает ли новый закон свободу предпринимательства? Как женщины влияют на успех европейского бизнеса?