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ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ Студия Postimees: доминированию мужчин в бизнесе скоро положат конец?

13:00 специалист по праву ЕС
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Новая директива ЕС ставит целью достижение гендерного баланса в руководстве крупных компаний. Какой эффект ожидается от данной меры? Что это означает для Эстонии? Не ограничивает ли новый закон свободу предпринимательства? Как женщины влияют на успех европейского бизнеса?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист по праву ЕС, доктор права Вадим Полещук. Смотрите беседу в 13:00!

  • Какие правила в отношении гендерного состава советов крупных компаний разработаны Брюсселем?
  • Почему для принятия нового закона ЕС понадобилось 10 лет?
  • Какой эффект ожидается от данной директивы?
  • Стоит ли опасаться, что решения будут приниматься не на основе компетенции сотрудников, исходя из квот?
  • Не ограничит ли новый закон свободу предпринимательства?
  • В чем плюсы директивы о раскрытии диапазонов зарплат? 
  • Для чего заглядывать в кошелек коллеги-мужчины?
  • Способны ли директивы утранить проблему дискриминации женщин при приеме на работу, разрыва в зарплатах и "стеклянного потолка"?

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии. 

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