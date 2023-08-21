Новая директива ЕС ставит целью достижение гендерного баланса в руководстве крупных компаний. Какой эффект ожидается от данной меры? Что это означает для Эстонии? Не ограничивает ли новый закон свободу предпринимательства? Как женщины влияют на успех европейского бизнеса?
ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ Студия Postimees: доминированию мужчин в бизнесе скоро положат конец?
13:00 специалист по праву ЕС
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире специалист по праву ЕС, доктор права Вадим Полещук. Смотрите беседу в 13:00!
- Какие правила в отношении гендерного состава советов крупных компаний разработаны Брюсселем?
- Почему для принятия нового закона ЕС понадобилось 10 лет?
- Какой эффект ожидается от данной директивы?
- Стоит ли опасаться, что решения будут приниматься не на основе компетенции сотрудников, исходя из квот?
- Не ограничит ли новый закон свободу предпринимательства?
- В чем плюсы директивы о раскрытии диапазонов зарплат?
- Для чего заглядывать в кошелек коллеги-мужчины?
- Способны ли директивы утранить проблему дискриминации женщин при приеме на работу, разрыва в зарплатах и "стеклянного потолка"?
Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.