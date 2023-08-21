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ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ В правлениях крупных компаний должно быть 40% женщин

Гендерный баланс к 2026 году!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Женщин на топ-уровне в бизнесе слишком мало
  • Директива ЕС поможет добиться паритета
  • Нарушение правил повлечет санкции

Новая директива ЕС ставит целью достижение гендерного баланса в руководстве крупных компаний. Какой эффект ожидается от данной меры? Не ограничивает ли новый закон свободу предпринимательства? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист по европейскому праву, доктор права Вадим Полещук.

Выдержки из беседы:

– Какие правила установлены Брюсселем для достижения гендерного баланса в руководстве крупных компаний?

– Речь идет о крупных компаниях (с годовым оборотом более 50 млн евро и штатом не менее 250 человекприм.ред.), акции которых котируются на бирже. Такие предприятия должны будут добиться в течение ближайших трех лет того, чтобы в их правлениях женщины составляли примерно 40%. Среди исполнительных директоров компании должно быть 33% женщин.

Сложнее всего женщинам пробиваться в топ-менеджеры. По этой причине на европейском уровне возникла идея слегка помочь им добиться паритета или хотя бы более справедливого представительства в руководстве предприятий.

– По сути, речь идет о введении квот?

– Действительно, речь идет о квотах, но не стоит пугаться этого слова. Женщины составляют большинство населения, но в отношении руководящих постов появится требование в 40%. Например, в Эстонии женщин с высшим и средне-специальным образованием больше, чем мужчин. Они активны на рынке труда, однако в руководстве компаний представлены далеко не всегда.

В ЕС есть страны, где ситуация намного лучше. Во Франции женщины представлены вполне адекватно. Этому способствовала государственная политика, направленная на увеличение женского представительства на всех уровнях.

Квоты не подразумевают, что женщина должна занять место мужчины, если она менее квалифицирована. Речь идет всего лишь о том, что компании должны будут пересмотреть правила подбора людей на высокие должности и, возможно, сформулировать требования иначе, сделать их гендерно нейтральными. Директива отдает преимущество женщине только в том случае, если имеется два кандидата с одинаковой квалификацией.

– Оправданны ли опасения, что политики начнут навязывать бизнесу правила игры?

– Брюссель ничего не навязывает. Директивы ЕС – это тяжелый совместный труд европейского парламента и совета. На основании их предложений Еврокомиссия принимает некий мандат, вслед за чем начинаются непростые переговоры.

Переговоры о гендерном балансе в руководстве компаний шли безумно долго, в течение многих лет дело не могло сдвинуться с места. Позиция нынешнего председателя Еврокомиссии г-жи фон дер Ляйен оказалась решающей. Она хорошо понимает, что в мужском мире у женщин должны быть если не преимущества, то некая зеленая улица, позволяющая им достигать самого верха.

– Не означает ли это, что в дальнейшем решения будут приниматься не на основе компетенции сотрудников, а исходя из квот?

– Европейское право не разрешает отдавать предпочтение менее квалифицированному кандидату. Это была бы дискриминация. Просто все исходят из понимания, что проблема недопредставленности женщин на высшем уровне крупных компаний является не следствием отсутствия компетентных кадров, а становится следствием неких практик и застарелых стереотипов, препятствующих прогрессивным решениям.

– Новая директива сможет сломать сложившиеся стереотипы и положить конец доминированию мужчин на топ-уровне в бизнесе?

– Почти наверняка сможет улучшить представительство женщин. Согласно директиве, страны ЕС должны будут наказывать компании, которые не выполняют критерии.

– Известно, что ЕС не предписывает квоты и не устанавливает зарплаты. Как это коррелирует с новым законом?

– Есть требования на высшем уровне законодательных актов ЕС, которые запрещают дискриминацию, в том числе по половому признаку. И сколько бы мы ни делали хорошую мину при плохой игре, очевидно, что дискриминация по признаку пола зачастую становится причиной той ситуации, которая сложилась в правлениях крупных компаний. Это нетерпимая ситуация с точки зрения наших европейских ценностей.

– Способны ли директивы ЕС устранить проблему дискриминации женщин при приеме на работу, разрыва в зарплатах и стеклянного потолка?

– Если ничего не делать, то ничего не будет меняться. Франция стала применять меры, чтобы продвинуть женщин на высшие уровни в бизнесе, и у них всё получилось. И даже без директивы ЕС. Некоторых странам ЕС вообще не придется ничего делать, так как у них с представленностью женщин всё в порядке.

Однако в целом проблему дискриминации более слабой стороны никто не отменял. Именно поэтому женщинам нужно помогать: гарантировать им нормальные условия при трудоустройстве, назначении зарплат и т.д.

– В чем реальные плюсы раскрытия диапазонов зарплат? Поможет ли евродиректива женщинам добиться оплаты труда на равных с мужчинами условиях?

– Да! Когда дискриминация доказуема и имеются соответствующие данные, то работодателю придется доказывать, что дискриминации не было. Раскрытие зарплат действительно поможет, поскольку сразу будет понятно, есть проблема или нет.

– Женщинам придется заглядывать в кошелек коллеги-мужчины, чтобы чего-то доказать?

– Данные в целом обезличены. В Эстонии размер зарплаты считается очень конфиденциальной информацией. По сути, это американский подход. А вот в Бельгии считается нормальным, что люди знают, сколько они должны зарабатывать сейчас и сколько – через 10 лет.

Конечно, работодателю хочется больше гибкости в этом вопросе, а работнику – больше ясности. Видимо, придется искать баланс. И хотя евродиректива о раскрытии зарплат не соответствует эстонским традициям, нашей стране как члену ЕС все же придется менять свои установки даже в столь чувствительных вопросах, как зарплаты.

– Вы верите, что директивы ЕС помогут женщинам добиться равенства зарплат и увеличить свое влияние на топ-уровне в бизнесе?

– Нет оснований думать, что что-то пойдет не так. Разработчики директивы верят в успех этого начинания.

Подробнее в повторе!

Материал подготовлен в рамках проекта сотрудничества Rus.Postimees с представительством Еврокомиссии в Эстонии.

Студия Postimees: доминированию мужчин в бизнесе скоро положат конец? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: доминированию мужчин в бизнесе скоро положат конец? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Kermo Benrot
  • Какие правила в отношении гендерного состава советов крупных компаний разработаны Брюсселем?
  • Почему для принятия нового закона ЕС понадобилось 10 лет?
  • Какой эффект ожидается от данной директивы?
  • Стоит ли опасаться, что решения будут приниматься не на основе компетенции сотрудников, исходя из квот?
  • Не ограничит ли новый закон свободу предпринимательства?
  • В чем плюсы директивы о раскрытии диапазонов зарплат? 
  • Для чего заглядывать в кошелек коллеги-мужчины?
  • Способны ли директивы устранить проблему дискриминации женщин при приеме на работу, разрыва в зарплатах и "стеклянного потолка"?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues

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