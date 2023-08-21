ДИРЕКТИВА ЕС ⟩ В правлениях крупных компаний должно быть 40% женщин

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире специалист по европейскому праву, доктор права Вадим Полещук.
– Какие правила установлены Брюсселем для достижения гендерного баланса в руководстве крупных компаний?
– Речь идет о крупных компаниях (с годовым оборотом более 50 млн евро и штатом не менее 250 человек – прим.ред.), акции которых котируются на бирже. Такие предприятия должны будут добиться в течение ближайших трех лет того, чтобы в их правлениях женщины составляли примерно 40%. Среди исполнительных директоров компании должно быть 33% женщин.
Сложнее всего женщинам пробиваться в топ-менеджеры. По этой причине на европейском уровне возникла идея слегка помочь им добиться паритета или хотя бы более справедливого представительства в руководстве предприятий.
– По сути, речь идет о введении квот?
– Действительно, речь идет о квотах, но не стоит пугаться этого слова. Женщины составляют большинство населения, но в отношении руководящих постов появится требование в 40%. Например, в Эстонии женщин с высшим и средне-специальным образованием больше, чем мужчин. Они активны на рынке труда, однако в руководстве компаний представлены далеко не всегда.
В ЕС есть страны, где ситуация намного лучше. Во Франции женщины представлены вполне адекватно. Этому способствовала государственная политика, направленная на увеличение женского представительства на всех уровнях.
Квоты не подразумевают, что женщина должна занять место мужчины, если она менее квалифицирована. Речь идет всего лишь о том, что компании должны будут пересмотреть правила подбора людей на высокие должности и, возможно, сформулировать требования иначе, сделать их гендерно нейтральными. Директива отдает преимущество женщине только в том случае, если имеется два кандидата с одинаковой квалификацией.