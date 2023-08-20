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На остановке в одном из таллиннских районов обнаружили тело мужчины

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ТЦ Kristiine.
ТЦ Kristiine. Фото: Madis Veltman / Postimees

Сегодня около четырех часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что возле автобусной остановки «Кристийне» в Таллинне лежит мужчина. Прибывашие на место медики констатировали его смерть.

Сегодня около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о лежащем возле автобусной остановки «Кристийне» мужчине. На место была вызвана бригада скорой помощи, по прибытии медики констатировали смерть мужчины. Как сообщила Postimees пресс-служба полиции, на данный момент нет оснований подозревать, что речь идет о преступлении, точная причина смерти будет установлена ​​при вскрытии.

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