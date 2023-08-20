На остановке в одном из таллиннских районов обнаружили тело мужчины

Сегодня около четырех часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о том, что возле автобусной остановки «Кристийне» в Таллинне лежит мужчина. Прибывашие на место медики констатировали его смерть.
Сегодня около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение о лежащем возле автобусной остановки «Кристийне» мужчине. На место была вызвана бригада скорой помощи, по прибытии медики констатировали смерть мужчины. Как сообщила Postimees пресс-служба полиции, на данный момент нет оснований подозревать, что речь идет о преступлении, точная причина смерти будет установлена при вскрытии.