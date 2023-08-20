По всему миру прошли акции сторонников Алексея Навального «Путин – убийца»

20 августа в разных городах мира сторонники Алексея Навального вышли на акцию протеста «Путин – убийца», приуроченную к третьей годовщине отравления политика.

Митинги прошли в Грузии, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Эстонии, Финляндии и других странах. На одиночные пикеты вышли и в России: «ОВД-Инфо» сообщил о задержании жителей Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Краснодара и Хабаровска (многих уже отпустили с протоколами о нарушении правил участия в акции и «дискредитации» российской армии).