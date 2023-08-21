Нарва - уже эстонский город: на Липовой ямке прошел Певческий пикник

В День восстановления независимости Эстонии в Нарве прошел Певческий пикник. Почти две сотни певцов и танцоров собрались в приграничном городе, чтобы порадовать его жителей и гостей и всем вместе отметить важный для страны день.
С погодой несказанно повезло - было приятно жарко, что как нельзя соответствовало настроению мероприятия. В этом году День независимости отметили на Липовой ямке - сцену развернули лицом к склону, где уютно расположились все желающие принять участие в праздновании.
По словам Анны Фарафоновой, директора Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции, который и является организатором мероприятия, этот праздник проходит в Нарве во второй раз.
«Первое такое мероприятие мы проводили в 2021 году, еще во время коронавируса. Но, несмотря на ковид и ограничения, пришло полторы тысячи человек. Были очень теплые отзывы, и мы не смогли оставить это без внимания, поэтому решили снова организовать такой праздник», - рассказала Фарафонова.
Место - Липовая ямка - тоже было выбрано не случайно. В 1937 году, в первую независимость эстонской республики в Нарве проходил певческий праздник именно на Липовой ямке.
«Мы хотели продолжить эту традицию в такую знаковую дату для Эстонии», - добавила Анна.
Приятно удивило то, что песни, которые многие из нас знают с самого детства, исполнялись на двух языках - на русском и эстонском. «Капитан, капитан, улыбнитесь» - и на эстонском, и на русском, ну как тут не улыбнуться? Мероприятие хотело порадовать всех, и это получилось!
«Я вижу, что люди подпевают и на русском, и на эстонском. В этом как раз заключалась наша идея. Мне кажется, что сегодня здесь две, а то и больше, культуры сплелись в одну», - сказала директор Нарвского дома эстонского языка.
Главным исполнителем стал тандемный хор Нарвского дома эстонского языка и смешанный хор из Палдиски. Выступили хор Нарвского Дома народов, хор из Нарвской музыкальной школы, фольклорный ансамбль «Супрядки» и ансамбль из Ийзаку Silmaline, хор из Палдиски и многие другие. Публику также порадовали нарвская певица Анне Калинен и известный эстонский поп-исполнитель Уку Сувисте.
«Наша идея заключается в том, чтобы возродить хоровое пение в Нарве. Нарва всегда славилась своими хорами, но сейчас мы видим, что интерес к этому виду пения немного теряется. Поэтому здесь нарвский музыкальный хор, тандемный хор. В общем, постарались сфокусироваться на людях, на мультикультурности», - пояснила Фарафонова.
Гости мероприятия наслаждались происходящим на сцене вместе с выступающими - несмотря на то, что мероприятие не стало ультра-масштабным в рамках города, атмосфера царила действительно дружественная. Многие захватили с собой пледы и устроились напротив сцены, чтобы хорошо видеть и слышать выступающие ансамбли. По-настоящему приятно было увидеть абсолютное единение среди русских и эстонцев на таком важном для страны празднике. Полное отсутствие предрассудков и открытость музыке - разве нужно что-то еще для такого прекрасного мероприятия?
«Я считаю, что Нарва - уже эстонский город», - ответила Фарафонова на вопрос журналиста Postimees о том, сможет ли Нарва когда-нибудь стать эстонским городом. «Я бы сформулировала вопрос по-другому: сможем ли мы когда-нибудь стать еще лучше, еще сплоченнее? Я думаю, что да!»
И, глядя на то, как русские и эстонцы вместе поют знакомые всем с детства песни на празднике независимости родной страны, в этом не остается никаких сомнений.