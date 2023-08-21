Нарва - уже эстонский город: на Липовой ямке прошел Певческий пикник

С погодой несказанно повезло - было приятно жарко, что как нельзя соответствовало настроению мероприятия. В этом году День независимости отметили на Липовой ямке - сцену развернули лицом к склону, где уютно расположились все желающие принять участие в праздновании.

По словам Анны Фарафоновой, директора Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции, который и является организатором мероприятия, этот праздник проходит в Нарве во второй раз.

Певческий пикник в Нарве. Фото: Postimees

«Первое такое мероприятие мы проводили в 2021 году, еще во время коронавируса. Но, несмотря на ковид и ограничения, пришло полторы тысячи человек. Были очень теплые отзывы, и мы не смогли оставить это без внимания, поэтому решили снова организовать такой праздник», - рассказала Фарафонова.

Место - Липовая ямка - тоже было выбрано не случайно. В 1937 году, в первую независимость эстонской республики в Нарве проходил певческий праздник именно на Липовой ямке.

«Мы хотели продолжить эту традицию в такую знаковую дату для Эстонии», - добавила Анна.

Приятно удивило то, что песни, которые многие из нас знают с самого детства, исполнялись на двух языках - на русском и эстонском. «Капитан, капитан, улыбнитесь» - и на эстонском, и на русском, ну как тут не улыбнуться? Мероприятие хотело порадовать всех, и это получилось!