Первая сделка в Нурсипалу: государство заплатило за отчуждение жилья пятикратную рыночную цену

Силы обороны расширяют свой полигон в Нурсипалу и этот процесс затрагивает в том числе и ранее обжитые гражданским населением участки.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что сумма первой сделки по отчуждению участка жилой недвижимости составляет почти полмиллиона евро.

«Мы очень благодарны семье, достигшей соглашения с государством, за успешное завершение покупки. Конечно, это было непростое решение, но тем более важно знать, что это важное решение с точки зрения укрепления государственной обороны, так как расширение полигона в Нурсипалу будет способствовать повышению обороноспособности Эстонии», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

В качестве дополнительной компенсации за достижение договоренности о приобретении объекта недвижимости в сделку также включена 20-процентная поощрительная плата и 10-процентная премия, поскольку речь идет о потере жилого дома. Кроме того, лица, продающие государству недвижимость, имеют право на освобождение от подоходного налога.

«Мы никак не можем компенсировать эмоциональную ценность утраченного в результате этой сделки жилого дома, но мы можем сделать все возможное, чтобы переход к новому образу жизни был как можно более плавным и чтобы ситуация была максимально приближена к той, которая была до сделки», - сказал Певкур.

Величина компенсации будет определяться индивидуально в процессе оценки, а сумма, на которую общая компенсация в конечном итоге превысит рыночную стоимость, будет определяться для каждого конкретного объекта жилой недвижимости.