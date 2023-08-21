Президент Финляндии: российская пропаганда против нашей страны усиливается

Такое заявление Ниинистё сделал в воскресенье в интервью Шведскому радио (Sveriges Radio).

«Мы становимся свидетелями самого разного рода действий. Не военных, а другого вида операций», – сказал Ниинистё.

В этой связи Ниинистё упомянул закрытие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и резкие слова министра обороны России Сергея Шойгу в адрес финнов.

По словам Ниинистё, Россия постоянно ведет все более интенсивную пропаганду против Финляндии.

«К счастью, наша страна к этому готова. Мы проанализировали эти риски», – говорит Ниинистё.

Слова Путина о НАТО стали для Ниинистё пробуждением

Ниинистё также рассказал, что начал задумываться о членстве Финляндии в НАТО, когда президент России Владимир Путин выступил с угрожающей речью в декабре 2021 года.

«Уже после выступления Путина, когда он заявил, что хочет видеть сферу влияния России и настаивал на том, что НАТО не должно расширяться на восток, я понял, что нам необходимо придумать что-то новое, чтобы обеспечить безопасность Финляндии. А найти что-то новое, не связанное с НАТО, было бы очень сложно», – отметил Ниинистё.

По словам Ниинистё, перед полномасштабным вторжением Путин постепенно становился все более возбужденным, когда говорил об Украине и Западе.