Штраф Эстонии за задержку с принятием евродиректив составит сотни тысяч евро

Хотя разбирательство еще не закончено, Эстонии, вероятно, придется выплатить Еврокомиссии не менее 168 000 евро по одному делу и как минимум такую же сумму по второму.

В октябре 2019 года ЕС одобрил т.н. директиву о защите информаторов, которая должна гарантировать анонимность для работников предприятий, сообщающих о коррупционных нарушениях на предприятии и обязывает все предприятия с численностью персонала от 50 человек создать канал, по которому работники смогут сообщать о нарушениях.

Государства-члены ЕС были обязаны включить директиву в национальное законодательство не позднее 17 декабря 2021 года, однако Эстония до сих пор этого не сделала.