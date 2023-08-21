Конкуренция обостряется: Prisma снижает цены на сотни товаров

Большинство – 39% респондентов – считают, что за последний год цены выросли на 20-30%, а 21% – что еще больше. Среднее снижение цен в Prisma составило 18%, что соответствует среднегодовому росту цен.

Половина (51%) участников опроса оценили свою способность справляться с текущей экономической ситуацией как удовлетворительную, 25% – как плохую, 24% считают, что справляются хорошо.

По сравнению с опросом, проведенным весной этого года, оценка населением своего материального положения ухудшилась: число респондентов, оценивающих свое материальное положение как плохое, выросло на 10 процентных пунктов. В то же время уменьшилось число респондентов, оценивающих свое положение как хорошее. В частности, хуже оценивают свое материальное положение неэстонцы в возрасте от 50 до 60 лет и люди с более низкими доходами.

«За последний год мы наблюдаем тщательное планирование покупательского поведения населения и сокращение количества покупок, при этом предпочтение отдается более дешевым товарам в категориях, зачастую нашей собственной торговой марке. Также возросло число пользователей нашей инициативы по рациональному потреблению, в рамках которой продукты с истекшим сроком годности покупаются со скидкой 30% утром и 60% вечером», - говорит Кильпия.

Отвечая на вопросы исследования Prisma, 60% людей сказали, что им приходится выбирать, что покупать. Только 39% ответили, что могут позволить себе все необходимое. По сравнению с весенним опросом, количество тех, кто отказывается от части покупок, увеличилось.

Сниженные цены будут действовать как минимум до конца октября. Цены будут действительны как в магазинах Prisma, так и в интернет-магазине ePrisma.