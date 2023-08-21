Конкуренция обостряется: Prisma снижает цены на сотни товаров

Торговая сеть Prisma возвращает цены на более чем 200 продовольственных товаров и товаров первой необходимости на уровень тех, которые действовали годом ранее, то есть в период, предшествующий их повышению. Об этом сообщила пресс-служба торговой сети.
Недавнее исследование, проведенное по заказу компании Prisma Permarket, показало, что 66% жителей Эстонии при покупке продуктов питания ориентируются на цену и только 20% покупают то, что им нравится. Prisma возвращает цены на более чем 200 продуктов питания и бакалейных товаров на год назад – к периоду, предшествовавшему повышению цен.
«Мы видим, насколько важны и востребованы сейчас покупателями выгодные предложения, позволяющие справиться с резким ростом стоимости жизни. Мы искали и нашли возможность вернуть цены на популярные товары к уровню цен 2022 года, - сказал Теэму Кильпия, региональный менеджер Prisma в Эстонии. – Чтобы осуществить подобные ценовые изменения, мы работали с эффективностью собственной компании, а также вели переговоры с производителями».
Снижение цен в Prisma начнется с сегодняшнего дня, 21 августа, и коснется более 200 распространенных продовольственных и бакалейных товаров. Цены на них вернутся к уровню как минимум годичной давности, то есть к тем, что были актуальны в 2022 году. В число продуктов, на которые будет повышена цена, входят самые распространенные продовольственные товары – от хлеба и молока до кофе, сладостей и готовых блюд.
«Темп роста доходов потребителей не поспевают за агрессивным ценовым давлением последнего времени. Однако экономия не должна идти в ущерб продовольственному бюджету семьи и возможности получать полноценное питание», - пояснил Кильпия. В ходе опроса, проведенного по заказу компании Prisma, две трети людей заявили, что их заработная плата не увеличилась за последние шесть месяцев, и только одна треть отметила, что их доходы выросли.
Большинство – 39% респондентов – считают, что за последний год цены выросли на 20-30%, а 21% – что еще больше. Среднее снижение цен в Prisma составило 18%, что соответствует среднегодовому росту цен.
Половина (51%) участников опроса оценили свою способность справляться с текущей экономической ситуацией как удовлетворительную, 25% – как плохую, 24% считают, что справляются хорошо.
По сравнению с опросом, проведенным весной этого года, оценка населением своего материального положения ухудшилась: число респондентов, оценивающих свое материальное положение как плохое, выросло на 10 процентных пунктов. В то же время уменьшилось число респондентов, оценивающих свое положение как хорошее. В частности, хуже оценивают свое материальное положение неэстонцы в возрасте от 50 до 60 лет и люди с более низкими доходами.
«За последний год мы наблюдаем тщательное планирование покупательского поведения населения и сокращение количества покупок, при этом предпочтение отдается более дешевым товарам в категориях, зачастую нашей собственной торговой марке. Также возросло число пользователей нашей инициативы по рациональному потреблению, в рамках которой продукты с истекшим сроком годности покупаются со скидкой 30% утром и 60% вечером», - говорит Кильпия.
Отвечая на вопросы исследования Prisma, 60% людей сказали, что им приходится выбирать, что покупать. Только 39% ответили, что могут позволить себе все необходимое. По сравнению с весенним опросом, количество тех, кто отказывается от части покупок, увеличилось.
Сниженные цены будут действовать как минимум до конца октября. Цены будут действительны как в магазинах Prisma, так и в интернет-магазине ePrisma.
Опрос, проведенный по заказу Prisma компанией Norstat Estonia в период с 18.07.2023 по 27.07.2023, включал 500 респондентов в возрасте 20-60 лет.