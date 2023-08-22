Андрей Кузичкин ⟩ Русское образование в Эстонии: что мертво – умереть не может?

Конечно, политическая конъюнктура не благоприятна для подобного рода проектов: многие противники путинского режима и сторонники Украины воспринимают русский язык как язык врага. Но нужно смотреть в будущее и помнить, что даже в годы Второй мировой войны в СССР в школах на неоккупированных территориях изучался немецкий язык в качестве иностранного. Немецкий доминировал в советских школах вплоть до 1970-х, потом уступил место английскому. Теперь в России озабочены вытеснением европейских языков, объявленных «недружественными», из школьного и университетского образования. Им на смену приходит китайский. Но нужно ли в борьбе с языками «недружественных стран» брать пример с Кремля?

Другой вопрос – качество учебников на русском языке. На днях был неприятно удивлён, когда при общении с директором частной эстонской международной школы узнал, что дети изучают русский по учебникам, изданным в России. Одно дело, что там нет ни слова по-эстонски. Другое дело, что в таких учебниках есть фото Путина с обнаженным торсом и хвалебные тексты о путинских олигархах и пособниках войны. Эстония – либеральное государство, но при использовании учебных пособий на русском языке нужен контроль.

Когда бы и чем бы ни завершилась война в Украине, потребность в коммуникациях на русском языке сохранится – 100 млн русских, проживающих в России, никуда не денутся. Даже если кто-то горит желанием провести денацификацию россиян, это можно будет сделать только на русском и языках других народов России. Но русских всё же большинство – 80%. Русский язык распространен как средство общения на всем постсоветском пространстве. А русская литература по-прежнему популярна во всем мире. Так, недавно суммарные тиражи произведений Фёдора Достоевского опередили тиражи книг Стивена Кинга.