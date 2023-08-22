ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Новая идентичность для Нарвы: что придет на смену концепции моста между Европой и Россией?

На Фестивале Свободы показывались спектакли, радикально протестующие против консервативных устоев различных обществ с позиций феминизма и гендерного равенства и поэтому подвергавшиеся гонениям у себя дома. В то же время эти спектакли представляли страны, строящие свои национальные государства и поэтому чувствительные к тому, как они воспринимаются извне (характерной в этом смысле была мгновенная реакция гостей на реплику одного из участников обсуждения, в которой он по советской привычке назвал Кыргызстан Киргизией).

Правда, несколько смущает довольно-таки слабое внимание к подобным культурным событиям со стороны нарвской публики. Как и в прошлые годы, было больше шансов на то, чтобы встретить знакомых из Таллинна, чем местных жителей, включая нарвских политиков, фактически проигнорировавших фестиваль. Местную молодежь больше заинтересовали вечерние музыкальные концерты, чем политически заостренные дискуссии с участием международных экспертов. Вполне возможно, что кого-то отпугнули цены, но не слишком много нарвитян было и на бесплатных показах двух документальных фильмов о разрушенном российскими войсками Мариуполе.

Про войну в Украине в Нарве предпочитают не говорить

Вообще, складывается впечатление, что война в Украине - в каком-то смысл табуированная тема для Нарвы. Многие, осознанно или неосознанно, ее избегают, стараясь подменить спекулятивными разговорами о России как о «великой державе» и о том, что Эстония якобы создает «железный занавес» на границе с Россией. Понятно, что такие рассуждения носят манипулятивный характер и намеренно искажают как само понятие «железный занавес», так и соответствующие причинно-следственные связи. Но важно заметить, что эти клише, опасно близкие к российской пропаганде, могут найти отклик именно в Нарве.