Расходы в сотни миллионов евро: в Эстонии процветает крупный тайный бизнес

В Эстонии есть десятки учреждений, одной из основных функций которых является распределение различных денежных пособий. На основании этого в стране существуют сотни рабочих мест. Но перемещение этих денег не происходит бесплатно.
В начале июля Госконтроль опубликовал результаты расследования, которое выявило, что госсектор годами раздавал предприятиям миллиарды, но непонятно кому, сколько и на что. И самое главное - какая польза была от этой меры поддержки. Однако известно, что были распределены пособия в размере примерно четырех миллиардов евро.