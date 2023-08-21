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Некогда популярный интернет-магазин находится в процессе ликвидации

rus.postimees.ee
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Клавиатура.
Клавиатура. Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Интернет-магазин Cellbes с почти 20-летней историей в настоящее время находится в процессе ликвидации. В мае компания сократила всех сотрудников, пишет dv.ee.

В мае генеральный директор Cellbes Group Baltics Светлана Эльсон рассказала порталу Kaubandus, что предприятие проходит реструктуризацию. В связи с этим все семь сотрудников таллиннского офиса были сокращены.

По словам Эльсон, электронный магазин Cellbes продолжит работу на эстонском языке, а также для клиентов продолжит работать обслуживание клиентов на эстонском и русском языках.

Читайте подробнее на dv.ee.

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