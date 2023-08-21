Фото ⟩ На шоссе произошло тяжелое ДТП с участием четырех автомобилей

Вчера в 17.12 в волости Тори в деревне Курена на 118-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП: 63-летний мужчина на Chrysler Voyager ехал в сторону Таллинна и пошел на обгон впереди едущей машины, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем, который, в свою очередь, столкнулось со следующим автомобилем, движущимся в сторону Таллинна. Прицеп, прикрепленный к этому автомобилю, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Fiat Doblo, за рулем которого находился 73-летний мужчина. Последний был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.