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Фото ⟩ На шоссе произошло тяжелое ДТП с участием четырех автомобилей

rus.postimees.ee
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Один из пострадавших в ДТП автомобилей.
Один из пострадавших в ДТП автомобилей. Фото: Erakogu

В воскресенье, 20 августа, вечером в Пярнумаа в волости Тори на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП, в котором были повреждены четыре автомобиля, один человек был доставлен в больницу.

Вчера в 17.12 в волости Тори в деревне Курена на 118-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло ДТП: 63-летний мужчина на Chrysler Voyager ехал в сторону Таллинна и пошел на обгон впереди едущей машины, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем, который, в свою очередь, столкнулось со следующим автомобилем, движущимся в сторону Таллинна. Прицеп, прикрепленный к этому автомобилю, столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Fiat Doblo, за рулем которого находился 73-летний мужчина. Последний был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

Водители были трезвы и у них есть водительские права. После аварии движение транспорта на месте происшествия было сильно затруднено, образовалась пробка.

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