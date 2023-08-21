Репортаж ⟩ «Я уже по-русски забыл как писать, не то что по-латышски»: как в Латвии сдают экзамен, чтобы не лишиться ВНЖ

В новом корпусе здания Рижского государственного техникума у Вантового моста нет лифта. Утром 10 августа, когда сюда пришли люди сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ, для некоторых это стало проблемой. Экзаменационные кабинеты оборудованы со 2-го по 5-й этаж, поэтому пожилые люди, поднимаясь по лестнице, тяжело опираются на перила, на руки сопровождающих, у многих в руках трости, пишет Rus.Tvnet.

У входа людей встречает охранник, который, не здороваясь, кричит им: «Вам на второй этаж». В техникуме летом нет учеников, утром здесь только те, кто приехал на свой экзамен. Он начнется в 9 утра. Потом еще один запланирован в полдень.

«Помогите всем экзамен сдать», - в сером коридоре слышен громкий женский голос. Женщина обращается к сотруднице, которая регистрирует людей на экзамен. В ответ темноволосая женщина с короткой стрижкой улыбается и объясняет пенсионерке, в какой кабинет ей идти. Объясняет по-русски.

Здание Рижского государственного техникума. Фото: Rus TVNET

В этом году тысячи людей сдают экзамен по латышскому языку: зачастую это люди пожилого возраста. Экзамен на знание государственного языка - одно из новых требований для получения постоянного вида на жительства в Латвии к бывшим гражданам и негражданам страны, после 2003 года взявшим российские паспорта. Эти требования введены прошлогодними поправками к Закону об иммиграции.

Что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого, RUS TVNET подробно рассказывал тут:

С 11 апреля по 7 мая на экзамены зарегистрировались 4995 человек, из которых чуть больше половины сдать его не смогли. Более свежих данных пока нет, но уже известно, что все не сдавшие могут записаться на пересдачу - до 31 августа. Она, в свою очередь, пройдет с 4 сентября по 31 ноября этого года.