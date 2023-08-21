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Репортаж ⟩ «Я уже по-русски забыл как писать, не то что по-латышски»: как в Латвии сдают экзамен, чтобы не лишиться ВНЖ
Люди пришли на экзамен в помещении Рижского техникума Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET
rus.tvnet.lv Елена Фещенко (Савейко)
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В новом корпусе здания Рижского государственного техникума у Вантового моста нет лифта. Утром 10 августа, когда сюда пришли люди сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ, для некоторых это стало проблемой. Экзаменационные кабинеты оборудованы со 2-го по 5-й этаж, поэтому пожилые люди, поднимаясь по лестнице, тяжело опираются на перила, на руки сопровождающих, у многих в руках трости, пишет Rus.Tvnet. 

У входа людей встречает охранник, который, не здороваясь, кричит им: «Вам на второй этаж». В техникуме летом нет учеников, утром здесь только те, кто приехал на свой экзамен. Он начнется в 9 утра. Потом еще один запланирован в полдень.

«Помогите всем экзамен сдать», - в сером коридоре слышен громкий женский голос. Женщина обращается к сотруднице, которая регистрирует людей на экзамен. В ответ темноволосая женщина с короткой стрижкой улыбается и объясняет пенсионерке, в какой кабинет ей идти. Объясняет по-русски.

Здание Рижского государственного техникума.
Здание Рижского государственного техникума. Фото: Rus TVNET

В этом году тысячи людей сдают экзамен по латышскому языку: зачастую это люди пожилого возраста. Экзамен на знание государственного языка - одно из новых требований для получения постоянного вида на жительства в Латвии к бывшим гражданам и негражданам страны, после 2003 года взявшим российские паспорта. Эти требования введены прошлогодними поправками к Закону об иммиграции.

Что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого, RUS TVNET подробно рассказывал тут:

С 11 апреля по 7 мая на экзамены зарегистрировались 4995 человек, из которых чуть больше половины сдать его не смогли. Более свежих данных пока нет, но уже известно, что все не сдавшие могут записаться на пересдачу - до 31 августа. Она, в свою очередь, пройдет с 4 сентября по 31 ноября этого года.

На часах 8:40 утра. В серых коридорах, скорее напоминающих поликлинику, чем учебное заведение, толпятся люди: масса бежевых курток, однотонных платьев, многие в руках держат зонты и цветные пакетики - в них находятся паспорта и документы для регистрации на экзамен.

Люди волнуются, при этом атмосфера перед экзаменом сосредоточенная, но не напряженная. Кто-то сидит в наушниках, кто-то листает бумаги, повторяет материалы, кто-то просто проводит время в телефоне.

Через 10 минут сотрудники Государственного центра содержания образования (VISC) начинают громко называть имена - русские имена звучат с латышским акцентом. Люди с красными паспортами в руках по очереди проходят в кабинет.

Через стеклянное окошко в дверях можно разглядеть, как все обустроено на экзамене: помещение светлое, столы расположены по кругу, на каждом из них стоит один большой монитор. Здесь может сесть человек 7-10, не больше.

Кто-то прибегает буквально за 3 минуты до экзамена, путает кабинет. Сотрудница VISC со списком в руках до последнего бегает и отводит людей в определенное для них место.

Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

Все поголовно перед тем, как переступить порог кабинета, желают друг другу удачи.

В 9 утра начинается экзамен, за дверями кабинетов гудят ожидающие, внутри экзаменаторы объясняют, какие кнопки на компьютере нажимать.

Пожилой мужчина с листочками в руках рассказывает, что он пришел только на устную часть, от письменной у него освобождение - тот самый листочек, который он мнет.

Говорит, что готовился, но все равно очень волнуется: последний раз он сдавал экзамен в институте лет 50 назад.

«Готовиться мне было очень тяжело. У меня болезнь глаз. Поэтому я и получил освобождение. Я даже в очках не могу читать книги, не могу сидеть в компьютере. Глаза болят», - рассказывает Александр.

Получить освобождение было нелегко - несколько месяцев пришлось ждать очереди у невролога. Он начал записываться сразу после того, как Сейм принял поправки в сентябре 2022 года.

«Первая эмоция была такая: это какой-то бред сумасшедшего просто. Не хотелось даже верить этому, - признается Александр. - Боялся даже думать, что у нас правительство и Сейм настолько тупоголовые, что дойдут до таких вещей?».

«Я тогда как раз получил новую карту на пять лет и так думал, ну, это ерунда какая-то, мне 72 года уже. И что вы от меня хотите? Я на пенсии, заработал пенсию, свой дом построил здесь. Я всю свою жизнь прожил здесь», - продолжает он.

Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

Александр взял гражданство России в 2009 году из-за обиды на Латвию: «Вы знаете, достало вот это отношение, что ты негражданин. Никогда не чувствовал себя здесь человеком. Всегда был каким-то бесправным».

Уходя после интервью с журналистом, Александр на прощание выкрикнул: «Боритесь за нас».

По лестнице оживленно идет женщина с короткими черными волосами, на ней синий спортивный костюм. Она достаточно расслаблена, можно догадаться, что экзамен сегодня не сдает.

«Я пришла поддержать мужа, - рассказывает Светлана. - Требования очень строгие. Даже я, которая владею латышским языком, понимаю, что экзамен сложный. Правописание должно быть на высоком уровне, то есть все эти гарумзимес (garumzīmes - знаки долготы в латышском языке). Не могу сказать, что я сама бы сдала», - признается Светлана.

Чтобы получить сертификат, надо подтвердить владение языком на уровне А2 - этот уровень позволяет ограниченно говорить и писать на заранее подготовленные темы.

Чтобы получить категорию, необходимо сдать четыре части - чтение, письмо, слушание, а также разговорную часть. Экзамен засчитывается, если по каждой части набрано не менее 60 процентов.  

Муж Светланы, которому сейчас 52 года, переехал из России в Латвию в 90-е годы, получил паспорт негражданина, а в 2012 году взял российский паспорт для оформления наследства в России.

«Просто получилась такая ситуация, что было удобнее взять гражданство», - говорит она.

После изменений в законе семья начала искать курсы латышского.

«Это понятно, что, если ты живешь в Латвии, ты должен знать язык, даже для тебя самого так легче. Но так как у нас нет курсов бесплатных, мы стали искать сразу учителей даже за деньги. Но найти нереально, потому что все уже было занято», - рассказывает Светлана.

К экзамену в результате готовились по учебникам.

В 10:30 утра люди начали по одному выходить из кабинетов. На лице у многих была легкая тревога, им предстояла еще разговорная часть.

Один мужчина вышел из кабинета и сразу начал кому-то звонить с отчетом о прошедшем. Другой явно был возбужден и не мог стоять на месте. Он ходил туда-сюда по коридору.

Некоторые делились между собой впечатлениями, как ученики после школьных экзаменов. Было интересно наблюдать, как взрослые люди расспрашивали друг друга, какой вопрос им попался - полное ощущение школьных диалогов.

«Я не разговариваю вообще!» - кричит пожилая женщина со светлыми волосами где-то в конце коридора. Рядом с ней молча сидит мужчина и теребит ремешок от сумки.

Позже она сказала, что, скорее всего, провалила устную часть экзамена.

После устной части у людей на лице облегчение, но у многих нет уверенности, что экзамен они сдали. Они делятся друг с другом своими впечатлениями: «У меня была картинка про Новый год, я даже не знала, что сказать».

Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку.
Люди сидят в ожидании экзамена по латышскому языку. Фото: Justs Kravalis/ RUS TVNET

По лестнице спускается пара - возможно, дочь и мама. Пожилая женщина явно очень разволновалась.

«Тебе плохо? Вызвать скорую?» - спрашивает сопровождающая. Вдвоем они садятся отдышаться. Когда пенсионерке стало легче - побрели из здания.

Для некоторых устная часть оказывается самой легкой. 64-летний Геннадий с улыбкой выходит из класса через 15 минут после начала устного экзамена.

«Это самая легкая часть», - хвалится он.

При этом он очень волновался. Рассказывает, что живет один с собакой. Разговаривать ему особо не с кем.

Он отметил, что не ожидал, что разговорная часть будет приниматься с помощью ноутбука.

«Я думал, что буду с человеком говорить, а передо мной поставили компьютер с вопросами и картинками», - указал он.

Письменная часть оказалась для него более сложной: «Я по-русски уже забыл как писать, не то что по-латышски».

К поправкам он отнесся «как и все - негативно». Российский паспорт решил взять по двум причинам: «Во-первых, надоело ездить с этим паспортом инопланетянина. Как будто я с другой планеты какой-то. Во-вторых, пенсия. Это была главная причина. Деньги небольшие, но все же».

Сергей пришел на экзамен один. Ему 48 лет, дома его ждет жена с двумя маленькими детьми и очень переживает за него.

Он считает, что в этих экзаменах нет особого смысла. Люди как не говорили по-латышски, так и не начнут.

«Это же совсем не про runāt latviski (пер. с лат. - говорить по-латышски). Эти тесты никак не связаны с реальной жизнью. Никто после этого не начнет говорить по-латышски. Это сто процентов», - уверен Сергей.

Он решил взять российский паспорт, чтобы ездить в Беларусь без визы. Там живет его пожилой отец. Ему 74 года.

«Мне сказали, что так будет удобнее к нему ездить. Вот я и взял гражданство. Не было никаких глубоких причин», - говорит мужчина.

«Поверьте, с подушкой Путина под головой я не сплю», - шутит он.

Галерея: Люди сдают экзамен по латышскому языку для ВНЖ

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