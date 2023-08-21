Эстонские гимназисты вернулись с международной олимпиады по астрономии с двумя медалями

В состав эстонской команды входили еще двое учащихся Таллиннской реальной школы: десятиклассник Михкель Раннут и Каролин Лауд из XII класса.

Олимпиада была приурочена к 450-й годовщине со дня рождения Николая Коперника и проводилась в Силезском воеводстве в южной части Польши. Учащиеся жили в Заверце, а их руководители - в городке Висла в Татрах. Торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады прошли в Катовице.

Эстонскими учащимися на олимпиаде руководили студент Массачусетского технологического института Ричард Лухтару и специалист по текстильной роботике технологического института Тартуского университета Леонид Зинатуллин. По их оценке, задания олимпиады были в этом году очень интересными и качественно составленными. Медальная гонка состояла из четырех этапов: наблюдение, планетарий, теория, анализ данных.

Первый раунд (наблюдение) проходил в этом году в спортивном комплексе, которое использовалось как симулятор летающей тарелки. Такой выбор был сделан для того, чтобы избежать нештатных ситуаций из-за погодных условий. В «упавшем звездолете инопланетян» были установлены экраны, и ученики должны были, например, с помощью телескопа оценить расстояние до спутников Starlink, а также должны были определить продолжительность затмения астероида. Во втором туре (планетарий) студенты обнаружили себя на экзопланете звездной системы TRAPPIST-1 и должны были определить различные периоды и радиусы орбит других планет.