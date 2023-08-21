Эстонские гимназисты вернулись с международной олимпиады по астрономии с двумя медалями

На 16-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Эстония завоевала две бронзовые медали: их принесли Ральф Роберт Паабо из гимназии Хуго Треффнера и Саскиа Пыльдмаа из Таллиннской реальной школы. Почетный знак получила Виолетта Юргенс из гимназии Хуго Треффнера. Все трое отличившихся гимназистов закончили этим летом десятый класс.
В состав эстонской команды входили еще двое учащихся Таллиннской реальной школы: десятиклассник Михкель Раннут и Каролин Лауд из XII класса.
Олимпиада была приурочена к 450-й годовщине со дня рождения Николая Коперника и проводилась в Силезском воеводстве в южной части Польши. Учащиеся жили в Заверце, а их руководители - в городке Висла в Татрах. Торжественные церемонии открытия и закрытия олимпиады прошли в Катовице.
Эстонскими учащимися на олимпиаде руководили студент Массачусетского технологического института Ричард Лухтару и специалист по текстильной роботике технологического института Тартуского университета Леонид Зинатуллин. По их оценке, задания олимпиады были в этом году очень интересными и качественно составленными. Медальная гонка состояла из четырех этапов: наблюдение, планетарий, теория, анализ данных.
Первый раунд (наблюдение) проходил в этом году в спортивном комплексе, которое использовалось как симулятор летающей тарелки. Такой выбор был сделан для того, чтобы избежать нештатных ситуаций из-за погодных условий. В «упавшем звездолете инопланетян» были установлены экраны, и ученики должны были, например, с помощью телескопа оценить расстояние до спутников Starlink, а также должны были определить продолжительность затмения астероида. Во втором туре (планетарий) студенты обнаружили себя на экзопланете звездной системы TRAPPIST-1 и должны были определить различные периоды и радиусы орбит других планет.
В теоретическом раунде студенты подсчитали, насколько сильно столкновение космического корабля НАСА с астероидом повлияло на его орбиту. Также было обнаружено, что хотя Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной, на самом деле с Земли видно более половины поверхности Луны. В четвертом раунде (анализ данных) студенты использовали цвет двойных звезд, чтобы определить расстояние до соседней с Млечным Путем галактики, и воспроизвели результаты исследовательской группы, обнаружившей единственную черную дыру в 2022 году.
«Очень довольны результатами учеников. Их развитие по сравнению с началом минувшего учебного года просто бросается в глаза», - сказал руководитель делегации эстонских гимназистов Ричард Лухтару.
Уже с 2016 года Эстония проводит вместе с Чехией астрономический тренировочный лагерь, который очень помогает ученикам в подготовках к олимпиадам. Лухтару добавил, что достигнутое нынешними десятиклассниками на этой олимпиаде может быть хорошим подспорьем для того, чтобы на следующих олимпиадах выиграть медали более высокого достоинства.
Всего в олимпиаде приняли участие 250 участников из 50 стран. Абсолютным победителем стал словенец Петер Андолшек, который также показал лучший результат и в раундах наблюдения и анализа данных. Андрей-Дариус Драгомир, представитель Румынии, был признан лучшим в теоретическом туре. На олимпиаде было вручено 27 золотых, 41 серебряная и 50 бронзовых медалей, а также 29 почетных знаков.
Параллельно с личным соревнованием проходило и командное, в котором ученики из разных стран путем жеребьевки были разделены на команды по пять человек. Там, например, студенты должны были расшифровать ответ инопланетян на «Послание Аресибо», отправленное из обсерватории в Пуэрто-Рико в 1974 году. Также было предсказано, когда в Польше произойдет следующее лунное затмение.
Помимо академической программы, студенты посетили замок Огродзенец и местную угольную шахту. В свободное время эстонцы играли в карты, проводили время на волейбольной площадке и открывали для себя местную природу. На культурном вечере, организованном вместе с другими странами Балтии, пели песни лесных братьев и танцевали каераян.
Подготовку и участие эстонских студентов в международных конкурсах финансирует Министерство образования и науки, а организатором выступает научная школа Тартуского университета.