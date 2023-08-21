Количество сделок с недвижимостью в Эстонии продолжает снижаться

Было совершено 1678 сделок с квартирами, продаваемыми в качестве жилой недвижимости, 611 сделок с застроенными земельными участками и 722 сделки с незастроенными земельными участками, что соответственно на 24%, 17% и 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В Таллинне было заключено 643 сделки с квартирами, что на 26% меньше, чем в июле 2022 года. Число сделок с новыми квартирами в столице было почти на 50% меньше, чем в тот же период год назад, а число сделок со старыми квартирами осталось на 16% ниже, чем в предыдущие месяцы. В Тарту было продано 153 квартиры, а в Пярну – 44 квартиры, что на 30% и 44% меньше, чем год назад.

В июле средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составила 3 080 евро, за год цена квадратного метра выросла почти на 5%. При этом квадратный метр новой квартиры в столице в июле стоил в среднем 4 267 евро, а старой – 2 796 евро.

Годовой рост цен на новые квартиры составил почти 35%, а уровень продаж на вторичном рынке жилья – на 2% ниже июля прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена продаж нового жилья выросла на 7%, однако существенного изменения средней цены на вторичном рынке не произошло.