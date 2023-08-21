Соревнование Ironman унесло жизни двух участников

Триатлон Ironman в ирландском городе Йол унес жизни двух участников. Роковыми оказались плохие погодные условия на плавательной трассе.
Один из погибших - ирландец, проживающий в Великобритании, второй - канадец. По данным The Irish Times, одному из мужчин было за шестьдесят, другому - за сорок. По данным местных СМИ, смерти не связаны между собой.
Первоначально соревнование должно было состояться в субботу, но из-за шторма было перенесено на воскресенье. По предварительной оценке, смертельные инциденты были связаны со здоровьем. Трагические случаи произошли на водной трассе длинной 1,9 км. Спасатели вытащили мужчин из воды, но было констатировано, что они погибли на месте.
Полторы недели назад организаторы таллиннского Ironman сообщили о смерти участника, у которого возникли проблемы со здоровьем во время плаванья. Спортсмен был доставлен в ближайшую больницу в Эстонии, но в последующие дни его состояние ухудшилось, несмотря на усилия врачей и медицинского персонала, и через несколько дней он скончался.