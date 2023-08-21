Соревнование Ironman унесло жизни двух участников

Один из погибших - ирландец, проживающий в Великобритании, второй - канадец. По данным The Irish Times, одному из мужчин было за шестьдесят, другому - за сорок. По данным местных СМИ, смерти не связаны между собой.

Первоначально соревнование должно было состояться в субботу, но из-за шторма было перенесено на воскресенье. По предварительной оценке, смертельные инциденты были связаны со здоровьем. Трагические случаи произошли на водной трассе длинной 1,9 км. Спасатели вытащили мужчин из воды, но было констатировано, что они погибли на месте.