В ближайшие недели перед посетителями Таллиннского аэропорта откроется необычное зрелище

С понедельника по 1 сентября на территории Таллиннского аэропорта пройдут практические учения по ARFF (Aircraft Rescue and Fire Fighting) для всех спасателей Таллиннского и региональных аэропортов.
Цель учений - отработать действия при авиационных происшествиях и тем самым повысить готовность аварийных служб аэропорта к реагированию на авиационные происшествия и инциденты.
Руководитель аварийной службы аэропорта Сильвер Луйк отметил, что аварийная служба аэропорта всегда должна быть готова к реагированию на инциденты и аварии, поэтому регулярно проводятся патрулирования, учения и тренировки.
«Учения ARFF дают возможность спасателям как Таллиннского, так и региональных аэропортов отработать практические действия по спасению в случае авиакатастрофы. Среди прочего, они будут отрабатывать эвакуацию из самолета, тушение пожара, применение различных тактических приемов, использование спасательного оборудования и инструментов», - сказал Луйк.
По его словам, жителям улицы Суур-Сыямяэ и прилегающих районов беспокоиться не о чем – действия в конце взлетно-посадочной полосы являются учениями, а не реальным происшествием. Учения будут проводиться на восточной стороне аэропорта.
В обязанности аварийно-спасательных служб Таллиннского аэропорта и региональных аэропортов входит спасение людей в случае аварии или инцидента, произошедшего в аэропорту или в непосредственной близости от него в радиусе до пяти морских миль. Кроме того, аварийно-спасательные службы аэропорта обеспечивают охрану и безопасность на территории аэропорта, охраняют заправку, принимают самолеты, совершающие аварийную посадку, и являются первыми лицами, реагирующими на пожарную опасность в аэропорту.