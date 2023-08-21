В ближайшие недели перед посетителями Таллиннского аэропорта откроется необычное зрелище

Цель учений - отработать действия при авиационных происшествиях и тем самым повысить готовность аварийных служб аэропорта к реагированию на авиационные происшествия и инциденты.

Руководитель аварийной службы аэропорта Сильвер Луйк отметил, что аварийная служба аэропорта всегда должна быть готова к реагированию на инциденты и аварии, поэтому регулярно проводятся патрулирования, учения и тренировки.

«Учения ARFF дают возможность спасателям как Таллиннского, так и региональных аэропортов отработать практические действия по спасению в случае авиакатастрофы. Среди прочего, они будут отрабатывать эвакуацию из самолета, тушение пожара, применение различных тактических приемов, использование спасательного оборудования и инструментов», - сказал Луйк.

По его словам, жителям улицы Суур-Сыямяэ и прилегающих районов беспокоиться не о чем – действия в конце взлетно-посадочной полосы являются учениями, а не реальным происшествием. Учения будут проводиться на восточной стороне аэропорта.