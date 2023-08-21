Еще одна стройка? Решение о новой трамвайной линии будет принято еще в этом году

Свет сообщил в интервью BNS, что в более отдаленной перспективе город планирует построить в дополнение к линии в порт Ванасадам и другие трамвайные линии. В конце 2022 года было завершено выполненное по заказу Таллинна исследование уличного пространства о возможности строительства пяти возможных трамвайных маршрутов.

Было решено дополнительно проанализировать три трамвайных маршрута - в направлениях Ярве, Пельгуранна и Лийвалайа. По словам вице-мэра, в настоящее время городские власти взвешивают все за и против этих трех маршрутов.

Свет подчеркнул, что городские власти планируют сохранить трамвайное сообщение между Пярнуским шоссе и улицей Копли, и после того, как осенью будет восстановлено трамвайное сообщение. На данный момент временный маршрут трамвая № 6 показал, что спрос на трамвайную линию, соединяющую Копли и Пярнуское шоссе, есть. «Речь идет о конечной остановке в депо Вана-Лыуна или в Тонди - это еще обсуждается. Также пока неясно, будет линия иметь номер 5 или 6 - или будет какая-то другая альтернатива», - сказал вице-мэр.

По его словам, самым узким местом является пропускная способность конечной остановки трамвая в Тонди. «В дополнение к маршрутам трамвая 3 и 4 там трудно найти место, поэтому мы должны подумать о том, как будет выглядеть наша трамвайная сеть в целом после прокладки трамвайной линии в направлении порта Ванасадам и строительства проезда под железной дорогой в Тонди», - пояснил Свет, добавив, что хороших альтернатив увеличения пропускной способности конечной станции Тонди немного, так как там недостаточно места.