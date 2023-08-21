В Тарту пожилая женщина, толкавшая машину, и мужчина в гипсе оказались в беспомощном положении

В Facebook-группе Märgatud Tartus появился грустный пост со счастливым концом, в котором рассказывалось о попавшей в беду пожилой паре. Печальным было то, что никто не пришел старикам на помощь.

Анонимная участница группы так описала случившееся: «Сегодня, 21 августа утром, в 10:30 на кольцевой развязке Lõunakeskus одна семья оказалась в беде со своим с автомобилем. А именно, дама почтенного возраста одна толкала машину на кольцевой дороге, и из этой же машины ей на помощь вышел пожилой мужчина с рукой в гипсе. Начала образовываться пробка, рядом было много людей, но никто из них не пришел на помощь».

Автор поста выразила негодование тем, что в месте с таким интенсивным движением ни у кого не нашлось сочувствия, чтобы помочь пожилой паре.

Одна заботливая душа

К счастью, через некоторое время все же такой человек нашелся. Женщина продолжила: «Очень грустно, что вы такие праздные или ленивые, что не смогли прийти на помощь пожилой паре. С гордостью могу сказать, что мой муж не такой, как вы».

Супруг автора поста помог пожилой паре отогнать машину с дороги, кроме того, он отвез мужчину в клинику Тартуского университета на осмотр руки, куда супруги как раз держали путь.

Также пришедший на помощь договорился с водителем о встрече у строительного магазина K-Rauta, где был куплен новый аккумулятор для машины пожилой пары, и он помог его установить.