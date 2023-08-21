В Таллинне совершено нападение на женщину: полиция разыскивает подозреваемого

Нападавший был плотного телосложения, возраст - примерно 50 лет, рост - около 175 см, говорил на русском языке. У него карие глаза и очень короткие темные волосы. В момент нападения он был одет в футболку в синюю горизонтальную полоску, коричневые штаны, похожие на армейские, и черные кроссовки, на голове светло-серая бандана. На левой щеке у него горизонтальное светлое пятно или шрам. Возможно, что он носит золотое (обручальное) кольцо.