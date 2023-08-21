Один из силламяэских муниципальных политиков прокомментировал эти решения (или нерешительность) таким образом, что, например Румянцев был известным местным жителем, который не боролся против свободы эстонского государства. Он погиб на войне в возрасте 25 лет ради жизни других людей, и его одноклассники хотели бы, чтобы улица, названная в его честь, осталась.

Подобные разговоры звучали и в Нарве. Алексей Евграфов, исполнявший в горсобрании обязанности председателя комиссии по историческому наследию, говорил изданию Põhjakannik, что солдаты Красной Армии, увековеченные в названиях улиц Нарвы, не имеют никакого отношения к оккупации Эстонии и были личностями, которые боролись против нацизма. Важно добавить, что Евграфов избран в Рийгикогу по списку Центристской партии и стал там членом комиссий по сельской жизни и по делам Европейского союза.

Как понимать утверждение о том, что красноармейцы не имели никакого отношения к оккупации Эстонии? Ну, наверное, так, что, конечно, многие нацисты не имели никакого отношения, например, к оккупации Польши, а просто вошли в нее вместе с войсками, чтобы участвовать в спасении жизней. Какой мрачный эвфемизм, ну или, если кому-то это подойдет лучше, «смягчающая формулировка».