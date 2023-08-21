Один из силламяэских муниципальных политиков прокомментировал эти решения (или нерешительность) таким образом, что, например Румянцев был известным местным жителем, который не боролся против свободы эстонского государства. Он погиб на войне в возрасте 25 лет ради жизни других людей, и его одноклассники хотели бы, чтобы улица, названная в его честь, осталась.
Подобные разговоры звучали и в Нарве. Алексей Евграфов, исполнявший в горсобрании обязанности председателя комиссии по историческому наследию, говорил изданию Põhjakannik, что солдаты Красной Армии, увековеченные в названиях улиц Нарвы, не имеют никакого отношения к оккупации Эстонии и были личностями, которые боролись против нацизма. Важно добавить, что Евграфов избран в Рийгикогу по списку Центристской партии и стал там членом комиссий по сельской жизни и по делам Европейского союза.
Как понимать утверждение о том, что красноармейцы не имели никакого отношения к оккупации Эстонии? Ну, наверное, так, что, конечно, многие нацисты не имели никакого отношения, например, к оккупации Польши, а просто вошли в нее вместе с войсками, чтобы участвовать в спасении жизней. Какой мрачный эвфемизм, ну или, если кому-то это подойдет лучше, «смягчающая формулировка».
В мозгу человека, хоть немного изучавшего историю, после такого рассказа начнут путаться знания и возникать сомнения, а была ли вообще Эстония оккупирована Красной Армией. Да, наверное, есть немало тех, кто думает, что она не был оккупирована, и что отсюда выгнали фашистов и восстановили тут пролетарскую ЭССР. К сожалению, мол, плоды этого были растрачены в самой крупной геополитической катастрофе XX века, т. е. распаде СССР, но раз уже это произошло, ну что тут поделать, и мы не должны из-за этого тут копаться в истории. Вместо этого можно заниматься приграничной торговлей и развивать культурные связи с соседней страной, ведь несмотря на некоторые трудности, по обе стороны границы живут нормальные люди.