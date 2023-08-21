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МНЕНИЕ ⟩ Местная власть в Ида-Вирумаа должна объяснять жителям, почему нужно менять названия некоторых улиц

, руководитель редакции мнений Postimees
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Март Раудсаар.
Март Раудсаар. Фото: Mihkel Maripuu
  • Нарва и Силламяэ по-прежнему не хотят менять «красноармейские» названия улиц
  • Многие люди до сих пор имеют смутное представление о том, что произошло в Эстонии в 1944 году
  • Муниципальные политики должны разъяснять жителям историю Эстонии

Власти Нарвы и Силламяэ в течение долгого времени оказываются не в состояния переименовать улицы, названные в честь красноармейцев, оккупировавших Эстонию. Ясно, что эстонскому государству предстоит проявить волю и сделать это самостоятельно, но и это и никак не разрешит ситуацию, в которой местные жители имеют смутное представление о том, что же на самом деле произошло в 1944 году.

Где в Эстонии до сих пор имеется улица 1 Мая? Правильно, в Нарве! Там можно обнаружить и другие сохраняющиеся интересные названия улиц. Улица Михаила Горбачева (не надо путать с последним советским лидером, речь о считающемся героем Второй мировой войны советском военном), улица 26 июля (в этот день в 1944 году Красная Армия вернула себе Нарву), есть улицы Игоря Графова, Арсентия Бастракова и Алексея Юханова.

Заняло бы очень много времени, чтобы объяснить, какие деяния закреплены за этими людьми в советском военном фольклоре. Если сказать коротко, то это были солдаты в стиле Чака Норриса, которые с пулеметом в руках перешли замерзшую реку Нарва, уничтожили большое количество фашистов и их технику, и продолжали бить врага даже будучи ранеными. Юку-Калле Райд написал о них однажды отличную обзорную статью.

В январе этого года нарвское горсобрание все же нашло в себе силы для того, чтобы переименовать улицы, названные в честь Альберта-Августа Тийманна и Анциса Даумана. Стоит помнить, что даже исходя из фольклора СССР, Тийманн и Дауман были массовыми убийцами, ведь по их приказу в Нарве в 1918 году было расстреляно около пятидесяти человек. Это было началом красного террора, который закончился стремительным наступлением эстонских войск в Освободительной войне и освобождением Нарвы.

Подобные названия улиц советских времен все еще можно найти в Силламяэ. Что происходит? Если, например, в Эльва улицы Хайдеманни, Кингисепа и Томби, а также бульвар Октообри были переименованы в кратчайшие сроки, т.е. более тридцати лет назад, то что стоит за отсутствием такой воли в Силламяэ и Нарве?

Один из силламяэских муниципальных политиков прокомментировал эти решения (или нерешительность) таким образом, что, например Румянцев был известным местным жителем, который не боролся против свободы эстонского государства. Он погиб на войне в возрасте 25 лет ради жизни других людей, и его одноклассники хотели бы, чтобы улица, названная в его честь, осталась.

Подобные разговоры звучали и в Нарве. Алексей Евграфов, исполнявший в горсобрании обязанности председателя комиссии по историческому наследию, говорил изданию Põhjakannik, что солдаты Красной Армии, увековеченные в названиях улиц Нарвы, не имеют никакого отношения к оккупации Эстонии и были личностями, которые боролись против нацизма. Важно добавить, что Евграфов избран в Рийгикогу по списку Центристской партии и стал там членом комиссий по сельской жизни и по делам Европейского союза.

Как понимать утверждение о том, что красноармейцы не имели никакого отношения к оккупации Эстонии? Ну, наверное, так, что, конечно, многие нацисты не имели никакого отношения, например, к оккупации Польши, а просто вошли в нее вместе с войсками, чтобы участвовать в спасении жизней. Какой мрачный эвфемизм, ну или, если кому-то это подойдет лучше, «смягчающая формулировка».

В мозгу человека, хоть немного изучавшего историю, после такого рассказа начнут путаться знания и возникать сомнения, а была ли вообще Эстония оккупирована Красной Армией. Да, наверное, есть немало тех, кто думает, что она не был оккупирована, и что отсюда выгнали фашистов и восстановили тут пролетарскую ЭССР. К сожалению, мол, плоды этого были растрачены в самой крупной геополитической катастрофе XX века, т. е. распаде СССР, но раз уже это произошло, ну что тут поделать, и мы не должны из-за этого тут копаться в истории. Вместо этого можно заниматься приграничной торговлей и развивать культурные связи с соседней страной, ведь несмотря на некоторые трудности, по обе стороны границы живут нормальные люди.

К разочарованию носителей такого мировоззрения, в России тем временем возродилось стремление бороться с нацистами, и, как мы смогли узнать, теперь происходит денацификация и спасение жизней в Украине. Как там сказал об этом Лавров? Начало спецоперации в Украине было необходимо в целях предотвращения войны. Похожее по логике суждение некоторое время назад я видел в Postimees, когда человек говорил о необходимости убивать животных, чтобы исключить опасности для их жизни.

Поэтому в Ида-Вирумаа проживает большое количество людей, которые, возможно, смирились с новой реальностью, что Эстонская Республика - это реальная вещь, и жить здесь лучше, чем в Российской Федерации, несмотря на то, что крупная промышленность эпохи империи обанкротилась; но с точки зрения оценки исторических событий они до сих пор понятия не имеют, что на самом деле произошло в Эстонии в 1944 году, и не понимают, что даже с точки зрения государственного права это была не борьба с нацистами, а повторная оккупация территории независимого государства.

При этом все нарвитяе испытывают своеобразную ностальгию по довоенной Нарве, история которой, конечно же, была тесно связана со шведской и российской империями и где также находился дом Петра (речь же идет о самом Петре I!). В качестве примера поддержки такого отношения можно вспомнить, как в 1994 году в музее были выставлены элементы исторического города, один потрепанный флюгер и несколько кованых деталей, а из динамиков звучала старинная музыка.

Кажется, эстонскому государству надоело затягивание этой проблемы и ее запутывание. В связи с празднованием годовщины восстановления Эстонской Республики один назначенный дедлайн избежал внимания общественности. Но давайте напомним о том, с чего все началось. 29 марта государство сообщило самоуправлениям Ида-Вирумаа, что все эти названия улиц не подходят для независимой Эстонии и должны быть изменены. Им дали несколько месяцев, чтобы отреагировать или занять позицию, но, как и следовало ожидать, ничего не произошло.

Затем вопрос дошел до регионального министра Мадиса Калласа, который 3 августа дал муниципалитетам еще 15 дней, чтобы сказать что-то по этому поводу, если кому-то все же есть что сказать. И к этому сроку ничего не произошло, так как, похоже, никто не захотел выступить с новыми фактами. Так что весьма вероятно, что в ближайшее время государство изменит названия этих улиц, что обойдется налогоплательщику примерно в 8000-9000 евро.

Похоже, так и произойдет, и государство должно будет утвердить себя. Но тогда было бы справедливо отправить счета в Нарву и Силламяэ за новые таблички с названиями улиц и за труд рабочих.

Конечно, настораживает тот факт, что в Ида-Вирумаа есть жители, чьи знания об истории продолжают черпаться из «Истории ЭССР» Густава Наана. И это не какая-то абстрактная проблема. Мы видим на примере Украины, что великорусский империализм до сих пор жив и убивает людей. Это знание надо донести до местных жителей, и здесь можно было бы ожидать от муниципальных политиков, что они начнут действовать более активно, а не кричать в том стиле, что «красноармейцы спасли жизни».

Да, Красная Армия, возможно, сделала то, что ей сказали, но подобное «спасение жизней» происходит в Украине прямо сейчас, и, в конце концов, любой нормальный человек должен был бы задаться вопросом, почему он присоединился к агрессии против независимой соседней страны, и должен ли он еще оставаться там и участвовать в коллективных преступлениях, а также в воровстве сникерсов, комбайнов и стиральных машин.

Подобные преступления совершались и в Эстонской Республике в 1940-х годах. Здесь нет существенной разницы, за исключением того, что бытовая техника не была такой же продвинутой, как сегодня, и мало кто тогда слышал о сникерсах, хотя этот товар уже был доступен в 1930-х годах в Америке.

Подобно тому, как немцев специально возили на экскурсии, где рассказывалось о том, что происходило в концлагерях во время денацификации, сейчас стоило бы свозить ида-вируских прославителей оккупации и Красной Армии в Украину, чтобы они смогли узнать о совершенных там преступлениях против человечности. Наверное, нам стоит начать с некоторых местных муниципальных политиков.

Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Про все большее количество людей в Ида-Вирумаа можно сказать, что они являются совершенно нормальными людьми, способными принимать новые знания гражданами Эстонской Республики, которые прекрасно понимают, в какую сторону вращается Земля и как движется Солнце. Но если это оказывается необходимым, до сих пор нужно объяснять другим людям некоторые вещи. Как, например, такую, почему нужно менять названия некоторых улиц, полученные ими во время оккупации.

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