Украинский депутат ⟩ Дыхание смерти: чем живет оккупированный россиянами украинский Мариуполь

Но в последнее время покупать такое жилье россияне не спешат. Во-первых, многие из них перестали радоваться своей «победе» и «тихо затаились» в ожидании дальнейших действий ВСУ. Никто больше не намерен вкладывать деньги в то, что уже совсем скоро придется вернуть.

Во-вторых, все чаще приехавших на стройки гастарбайтеров отбирают паспорта и отправляют на фронт отдавать жизнь за больные амбиции одного человека.

«На днях на одной из мариупольских школ повесили табличку, что теперь эта школа будет носить имя Романа Кутузова», - пишет мой знакомый. Того самого Кутузова, генерал-майора и командующего 1-м армейским корпусом ДНР. Это он отдавал приказы уничтожать Мариуполь в начале полномасштабного вторжения армии РФ на территорию нашего государства.

Это ему, Кутузову, было на руку, чтобы погибло как можно больше гражданских, чтобы погрузить город в боль, скорбь и страх. Только благодаря действиям воинов ВСУ самого Романа Кутузова «демилитаризовали» в июне прошлого года, так что больше ни одного подобного приказа он не отдаст.

Однако цинизм россиян безграничен. Кутузова поблагодарили за убитых украинских женщин и детей, присвоили звание генерал-лейтенанта и приколотили табличку у входа в школу. Уверен, это ненадолго.

Местные партизаны ежедневно напоминают оккупантам о том, чей город на самом деле. Взорванные склады с боеприпасами, развешенные листовки с призывами к врагу сдаваться, внезапные возгорания зданий, где живут оккупанты – все говорит о том, что им в городе не рады.