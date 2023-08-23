Украинский депутат ⟩ Дыхание смерти: чем живет оккупированный россиянами украинский Мариуполь

Мариупольские партизаны ежедневно напоминают оккупантам том, чей город на самом деле. Взорванные склады с боеприпасами, развешенные листовки с призывами к врагу сдаваться, внезапные возгорания зданий, где живут оккупанты – все говорит о том, что им в городе не рады, - пишет депутат Верховной Рады Украины, уроженец Мариуполя Сергей Магера.
«Нашего Марика - так украинцы называют Мариуполь - больше не существует. Русские разворотили всё до основания. Абсолютно всё: от наших домов до наших воспоминаний, отобрали у нас будущее». На днях это сообщение я неожиданно получил от давнего друга. Это стало для меня откровенным шоком, так как я был убежден, что он погиб ещё в марте 2022 года.
До вторжения мы активно общались, но когда россияне атаковали город, связь прервалась. Ранее я никогда не «светил» сообщения от тех, кто вынужденно остался в оккупации, чтобы не подвергать их опасности. Но этого моего товарища россияне уже вряд ли найдут. Сегодня он безопасности, но никогда не забудет, как оккупанты освободили его родной город от и счастливой жизни, и от всех перспектив.
«Русский мир» в Мариуполе
До тех пор, пока в Украину не ворвался «русский мир», Мариуполь называли городом улыбок и вечерних прогулок вдоль набережной. Он был символом развития и грандиозных перспектив, а сегодня город у моря превратили в кровоточащую рану, которую вместо лечения пытаются заткнуть грязной ветошью.
«Теперь на Бабкином поле, на стадионе у домов, целыми днями играют в футбол гастарбайтеры. Их навезли тысячами. Они толпами слоняются по городу, часто без дела. Мы полагаем, что их сюда свезли, чтобы разбавить истребленное местное население и увеличить его численность», - пишет мой мариупольский друг.
О том, что в Мариуполь массово завозят россиян, заговорили еще летом прошлого года. Тогда в медиа писали о якобы строителях, задача которых «отстроить город и навести там порядок». Вот только «стройка» в понимании россиян оказалась тотальным уничтожением.
Старые поврежденные дома, под завалами которых заживо похоронены тысячи мирных жителей, снесли под ноль. Это места преступлений, стертые до основания. В домах, где сохранились несколько уцелевших нижних этажей, сверху вместо крыши постелили целлофан.
Мои источники утверждают, что сегодня в Мариуполь уже согнали более сорока тысяч россиян и выходцев из Азии. В пустующие квартиры тех заселяют гастарбайтеров. В местные школы уже ходят дети оккупантов.
История развивается по спирали
Россияне в Мариуполе ведут себя словно короли жизни, оставшихся в городе украинцев они презирают. История повторяется. Во время рождения большевистской России украинский Донбасс превращали в «русский регион» путем раскулачивания наиболее трудолюбивых украинцев. Тех, кто смог создать хорошее хозяйство, с единственной торбой в руках (а то и вовсе без нее) отправляли в самые дальние углы России, а россиян без кола и двора заселяли в дома дома «кулаков».
Сегодня в рунете существует не меньше сотни интернет-страниц, где предлагают «по дешевке» переселиться в оккупированный украинский город. Жилье в Мариуполе действительно строится: эдакие «потемкинские деревни». Они ужасного качества и возводятся исключительно для телевизионной картинки российских пропагандистов.
Но в последнее время покупать такое жилье россияне не спешат. Во-первых, многие из них перестали радоваться своей «победе» и «тихо затаились» в ожидании дальнейших действий ВСУ. Никто больше не намерен вкладывать деньги в то, что уже совсем скоро придется вернуть.
Во-вторых, все чаще приехавших на стройки гастарбайтеров отбирают паспорта и отправляют на фронт отдавать жизнь за больные амбиции одного человека.
«На днях на одной из мариупольских школ повесили табличку, что теперь эта школа будет носить имя Романа Кутузова», - пишет мой знакомый. Того самого Кутузова, генерал-майора и командующего 1-м армейским корпусом ДНР. Это он отдавал приказы уничтожать Мариуполь в начале полномасштабного вторжения армии РФ на территорию нашего государства.
Это ему, Кутузову, было на руку, чтобы погибло как можно больше гражданских, чтобы погрузить город в боль, скорбь и страх. Только благодаря действиям воинов ВСУ самого Романа Кутузова «демилитаризовали» в июне прошлого года, так что больше ни одного подобного приказа он не отдаст.
Однако цинизм россиян безграничен. Кутузова поблагодарили за убитых украинских женщин и детей, присвоили звание генерал-лейтенанта и приколотили табличку у входа в школу. Уверен, это ненадолго.
Местные партизаны ежедневно напоминают оккупантам о том, чей город на самом деле. Взорванные склады с боеприпасами, развешенные листовки с призывами к врагу сдаваться, внезапные возгорания зданий, где живут оккупанты – все говорит о том, что им в городе не рады.
Да и россияне не скрывают: гражданский город им не нужен, мирные люди им не нужны. Все, чего они хотят – иметь порт для возможности свободного воровства украинского имущества. Прямо сейчас, например, они воруют зерно, которое переправляется сразу в Россию. Как, кстати, в 1918-м из Украины в центральную Россию было вывезено около 240 тысяч тонн зерна. Проходят века, а российские оккупанты не меняются.