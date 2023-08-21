Тартуский университет строительства новых общежитий не планиурет

Пагель сообщил, что долгосрочный инвестиционный план университета включает в себя ремонт существующих студенческих общежитий. «Ремонт первого общежития, по адресу Ноорусе, 7, мы начали этим летом, и стоимость работ с учетом налога с оборота составляет 9,6 млн евро», - сказал он.

На вопрос, видит ли вуз возможности для сотрудничества с частным сектором, Пагель ответил, что сотрудничество всегда возможно, и идеи были предложены. «Частный сектор также отреагировал на ситуацию, и в Тарту появились различные возможности для краткосрочной аренды жилья», - сказал Пагель, добавив, что студенты, как правило, хотят жить в центре города.

По словам Пагеля, ситуации, когда все студенты получат место в собственном студенческом общежитии вуза, скорее всего, никогда не случится, и альтернативой обеспечению студентов жильем станет рынок аренды.