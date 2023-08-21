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В Багдаде на улице вместо рекламы показали порно. Власти отключили все билборды

BBC News Русская служба
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BBC
Все рекламные экраны в Багдаде были отключены.
Все рекламные экраны в Багдаде были отключены. Фото: AFP

Большой экран на оживленном перекрестке в Багдаде в субботу вдруг начал вместо рекламы показывать порнофильм. Власти временно отключили все электронные билборды в столице.

Видео и фотографии столь необычного для столицы мусульманского Ирака случая быстро разлетелись по соцсетям.

Полиция арестовала подозреваемого и объявила, что он - технический сотрудник фирмы, которая управляет электронными билбордами в Багдаде. По данным полиции, у него возник финансовый спор с этой фирмой, и он в отместку вывел на экран  вместо рекламы порно.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ирака, порно на экране шло всего несколько минут, пока не прибыли силовики и не перерезали кабель.

В воскресенье власти в Багдаде решили отключить все электронные билборды.

По словам собеседника агентства, он будут отключены до тех пор, пока специалисты не придумают, как застраховаться от подобных инцидентов.

BBC
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