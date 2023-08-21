В Риге планируют провести пикет против перехода на обучение только на латышском языке

Акция пройдет под лозунгом «Учиться на родном языке».

«С первого сентября начинается двухлетний переход к окончательному прекращению общего образования на русском языке. В частных школах также. Прекращается и детсадовское образование на русском. Вызывающе нарушено обещание Народного фронта Латвии. Это политика намеренной ассимиляции. Здесь не может быть иллюзий», - пишет Пименов.

По его словам, вся государственная политика Латвии направлена на то, чтобы вселить уныние и неприятие любого сопротивления как занятия бесполезного, отнимающего время и силы, но ассоциация с этим решительно не согласна.