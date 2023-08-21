В Риге планируют провести пикет против перехода на обучение только на латышском языке

Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке 31 августа планирует провести у здания Сейма акцию против перехода на обучение только на латышском языке. Об этом сообщил в Facebook руководитель организации, представитель партии «Согласие» Игорь Пименов, предает rus.tvnet.lv.
Акция пройдет под лозунгом «Учиться на родном языке».
«С первого сентября начинается двухлетний переход к окончательному прекращению общего образования на русском языке. В частных школах также. Прекращается и детсадовское образование на русском. Вызывающе нарушено обещание Народного фронта Латвии. Это политика намеренной ассимиляции. Здесь не может быть иллюзий», - пишет Пименов.
По его словам, вся государственная политика Латвии направлена на то, чтобы вселить уныние и неприятие любого сопротивления как занятия бесполезного, отнимающего время и силы, но ассоциация с этим решительно не согласна.
«Школа есть продолжение семьи. Своими налогами мы оплачиваем образование и вправе выбирать язык обучения. Это наша страна. Демократическая Латвия при условии достаточного спроса должна предоставлять образование на языке семьи так же твердо, как гарантирует единственность государственного латышского языка», - отмечает Пименов.