Член Таллиннского городского собрания Лийна Нормет вышла из политической партии «Ээсти 200» и ее парламентской фракции, однако продолжит работу в совете уполномоченных партии, пишет Rus.ERR.
«Политику можно делать иначе, но только не в этой диктаторской партии!»: «Ээсти 200» покинула одна из ее основательниц
На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что потратила на партию пять лет своей жизни и вложила в нее личные деньги. Она добавила, что когда только начинала активно заниматься политикой, то знала, что политика – грязное дело.
«Но то, что политика - настолько грязное дело, мне наглядно показал последний год в рядах "Ээсти 200". Несмотря на это, я по-прежнему верю, что политику можно делать по-другому, честно и чисто, только не в этой диктаторской партии!» - написала она.