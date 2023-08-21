Посвященная молодежи «Ночь культуры» предложит таллиннцам насыщенную программу

В последнюю пятницу августа после перерыва вновь состоится городской культурный фестиваль «Ночь культуры». В этом году фестиваль посвящен молодежи, однако посетить его приглашают всех желающих.

«Формирование качественного городского пространства - важная задача, стоящая перед столицей, при этом важно, чтобы это пространство постоянно заполнялось и использовалось. Целью проведения фестиваля «Ночь культуры» является оживление городского пространства», - сказал курирующий сферу культуры вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

Фестиваль пройдет на главных артериях Старого города. В числе прочих выступят Gram-of-Fun, Ингер и Tšellopoisid, программа пройдет также в Пирита, там организаторы объединят силы с молодежным фестивалем Пирита-Козе, в Ласнамяэ состоится киносеанс в культурном центре «Линдакиви». Также состоится экскурсия по подвалам Старого города, пятичасовой кинопоказ студентов BFM в башне Кульдъяла. Поучаствовать можно будет и в панельных дискуссиях на тему культуры, которые пройдут в Terminal Records&Bar.

«Радостно, что эта «Ночь культуры» адресована молодежи, молодая публика вдохновляет меня! Если на моем концерте у сцены собралась молодежь, я знаю, что и я однажды могу стать для кого-то из них зрителем», - сказала Ингер, которая выступит на главной сцене фестиваля на горке Харью.