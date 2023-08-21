В Иране женщинам за отказ носить хиджаб будет грозить до десяти лет тюрьмы

Как сообщал ранее телеканал CNN, законопроект состоит из 70 статей, которые предусматривают введение гораздо более крупных штрафов и долгих тюремных сроков для женщин, отказывающихся носить хиджаб. Согласно новому пакету законов, срок тюремного заключения составит до десяти лет, а штраф увеличивается в тысячи раз – до 360 миллионов иранских риалов (7800 евро). Законопроект также ужесточает наказания для знаменитостей и компаний, нарушающих закон, и предполагает использование искусственного интеллекта для выявления нарушительниц дресс-кода.

В современном Иране действует закон, предписывающий всем женщинам закрывать волосы и шею. За его соблюдением следит полиция нравов, также нарушительниц опознают по записям с уличных видеокамер.

Ужесточение законодательства стало ответом иранский властей на прошлогодние акции протеста, вспыхнувшие после гибели 22-летней Махсы Амини. Она умерла после задержания по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Семья Амини утверждала, что она была избита до смерти сотрудниками силовых структур.