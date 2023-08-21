Партия реформ осталась без главы пресс-службы

Каяр Казе пояснил, что покидает место руководителя партийного бюро по связям с общественностью, главным образом, по той причине, что он уже отработал на этой должности значительно более долгий срок, чем изначально планировал.

Казе, руководивший связями с общественностью как всей Партии реформ, так и реформистской фракции в Рийгикогу, добавил, что собирается сейчас немного отдохнуть и уже после этого решить, куда идти работать дальше.