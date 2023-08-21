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Партия реформ осталась без главы пресс-службы

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Глава Партии реформ Кая Каллас и Каяр Касе в день выборов в Рийгикогу. Таллинн, 5 марта 2023 года.
Глава Партии реформ Кая Каллас и Каяр Касе в день выборов в Рийгикогу. Таллинн, 5 марта 2023 года. Фото: Mihkel Maripuu

Руководитель коммуникационного отдела Партии реформ Каяр Казе сообщил, что покидает свой пост и вскоре приступит к поиску нового места работы.

Каяр Казе пояснил, что покидает место руководителя партийного бюро по связям с общественностью, главным образом, по той причине, что он уже отработал на этой должности значительно более долгий срок, чем изначально планировал.

Казе, руководивший связями с общественностью как всей Партии реформ, так и реформистской фракции в Рийгикогу, добавил, что собирается сейчас немного отдохнуть и уже после этого решить, куда идти работать дальше.

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