Стало известно, когда цены на электроэнергию могут вернуться к нормальному уровню

Биржевая стоимость электроэнергии (550 евро) в час пик в понедельник вечером, а также среднесуточная цена будет примерно одинаковой как в Финляндии, так и в странах Балтии, немного выше – только в Эстонии и Финляндии.

Главные причины последнего скачкообразного роста цен заключаются в двух авариях, которые произошли на прошлой неделе в Финляндии и Швеции.