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Стало известно, когда цены на электроэнергию могут вернуться к нормальному уровню

rus.postimees.ee
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Электричество.
Электричество. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По мнению рыночного стратега компании Eesti Energia Олави Миллера, высокая цена на электроэнергию связана с двумя крупными авариями в Финляндии, и, скорее всего, ситуация нормализуется в начале следующей недели, когда нарушения будут устранены, пишет Rus.ERR.

Биржевая стоимость электроэнергии (550 евро) в час пик в понедельник вечером, а также среднесуточная цена будет примерно одинаковой как в Финляндии, так и в странах Балтии, немного выше – только в Эстонии и Финляндии.

Главные причины последнего скачкообразного роста цен заключаются в двух авариях, которые произошли на прошлой неделе в Финляндии и Швеции.

Это привело к росту цен как в Финляндии, так и в странах Балтии. Неисправности обещают устранить в течение этой недели.

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