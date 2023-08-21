Работнице детского сада, расположенного в здании мызы Кярстна, утро понедельника преподнесло неприятный сюрприз: во дворе валялись разбитые цветочные горшки, сломанный стул и сброшенная со своего места вывеска учреждения.
Фото ⟩ Свинство: подростки устроили погром во дворе детского сада
Все записала камера видеонаблюдения
Директор детского сада Тийу Рыым сказала, что четверо подростков, которые это сделали, попали в поле зрения камеры, и теперь ими будет заниматься полиция.
«Сотрудница утром пришла на работу и обнаружила погром. Конечно, неприятно видеть такую картину. Мы хотим, чтобы все было в порядке и чтобы детям было хорошо, - сказала Рыым. - Мы не требуем для хулиганов особого наказания, я думаю, что они должны сами все исправить: посадить новые цветы, принести новые горшки и убрать территорию».