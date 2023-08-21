Молния стала причиной трех пожаров в одной волости

В субботу в 1.51 в Центр тревоги поступило сообщение об ударе молнии в дерево в деревне Нярапяэ, в результате чего начался пожар. По прибытии спасателей горела высокая еловая изгородь и карниз расположенного рядом подвала. Как сообщил Лыунаский спасательный центр, спасатели потушили пожар площадью десять квадратных метров с помощью трех тонн воды.

В воскресенье в 3.26 поступило сообщение, что в деревне Сыресте молния ударила в сарай. К моменту прибытия пожарных владелец с помощью ручного огнетушителя взял под контроль огонь, распространившийся на три квадратных метра на крыше постройки. Спасатели обследовали территорию с помощью тепловизора и потушили последние очаги возгорания. Из-за удара молнии главный электрощит и вся электросистема вышли из строя.

В 3.36 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Вески. Когда спасатели прибыли на место, двоим жильцам удалось выбраться из дома. Один из них тушил пожар водой из ведра. Пострадавших доставили в больницу.