Не попадитесь: жителей Эстонии предупреждают о недобросовестных туроператорах

Как сообщило ведомство в переданном BNS пресс-релизе, в последние годы большую популярность приобрели группы в социальных сетях, цель которых - обеспечить потребителю более удобным поиск различных выгодных туристических предложений.

В группах размещают свои сообщения организаторы путешествий, турагенты и сами любители путешествий, которые ищут предложения на подходящие им даты. TTJA предупреждает, что группы также привлекают людей, которые не ведут бизнес честным образом, от которых потребитель может не получить надежную туристическую услугу.

По словам специалиста отдела предпринимательства департамента Майрит Крабби, при покупке турпакетов покупателя должно сразу насторожить то, что первоначальный контакт с поставщиком услуг и дальнейшая коммуникация с ним осуществляются только через приложение для обмена сообщениями.

Кроме того, важно точно знать, какое предприятие предлагает услугу и кто является организатором поездки в конкретном предложении. Подозрение должно возникнуть и в том случае, если в публичных регистрах нет сведений как о лице, сделавшем предложение о путешествии, так и об организаторе путешествия. Опасным признаком является общая и неполная информация о пакетном туре, слишком выгодная цена, чтобы быть правдой, или когда оплату полученного счета предлагается произвести физическому лицу.

TTJA подчеркивает, что при покупке тура необходимо внимательно изучить информацию о поставщике услуг и выяснить, является он туроператором, турагентом или третьим лицом, не имеющим законного права предлагать и продавать туры. Для того чтобы убедиться в надежности поставщика услуг, необходимо проверить, подал ли оператор декларацию о своей деятельности в Регистр видов экономической деятельности и есть ли у него гарантия. Туроператор обязан информировать потребителя о фактическом организаторе поездки.