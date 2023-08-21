Бесплатные показы призеров международных фестивалей в кинотеатре «Сыпрус»

Фильм открытия Дней балтийского кино – «Поэт», победитель прошлогоднего PÖFF в номинации «Лучший балтийский фильм». Гедрюс Тамошявичюс поставил эту картину в 2022 году совместно с первым президентом Литвы после восстановления независимости Витаутасом Ландсбергисом. Это ретро-драма, события которой разворачиваются в Литве после Второй мировой войны. Главный герой - поэт Костас Скинкис, в образе которого авторы соединили две реальные биографии, работает в школе и пишет стихи, прославляющие советский строй ради спасения близких от депортации.

В фильме «Поэт», конечно, есть и бункер лесных братьев. Фото: Balti filmipäevad

Еще один яркий номер программы - латвийский «Январь» (режиссер Виестурс Кайришс), который был номинирован на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это драма о взрослении 19-летнего юноши, который ищет себя, влюбляется, пытается снимать кино и бороться за свободу в бурном 1991 году. Одного из ведущих персонажей фильма играет Юхан Ульфсак. «Январь» также отметился в 2022 году как участник конкурсной программы легендарного фестиваля TriBeCa.

19-летний Яцис, свидетель и участник эпохи перемен. Фото: Balti filmipäevad