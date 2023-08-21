Бесплатные показы призеров международных фестивалей в кинотеатре «Сыпрус»

22–23 августа в кинотеатре «Сыпрус» пройдут Дни балтийского кино. Мероприятие проходит уже в седьмой раз. Два вечера подряд публика сможет бесплатно лучшие латвийские и литовские фильмы последних лет с эстонскими и английскими субтитрами. Для участия в Днях кино необходимо заранее забронировать бесплатный билет на сайте кинотеатра Sõprus или в кассе кинотеатра.
Фильм открытия Дней балтийского кино – «Поэт», победитель прошлогоднего PÖFF в номинации «Лучший балтийский фильм». Гедрюс Тамошявичюс поставил эту картину в 2022 году совместно с первым президентом Литвы после восстановления независимости Витаутасом Ландсбергисом. Это ретро-драма, события которой разворачиваются в Литве после Второй мировой войны. Главный герой - поэт Костас Скинкис, в образе которого авторы соединили две реальные биографии, работает в школе и пишет стихи, прославляющие советский строй ради спасения близких от депортации.
Еще один яркий номер программы - латвийский «Январь» (режиссер Виестурс Кайришс), который был номинирован на премию «Оскар» как лучший иностранный фильм. Это драма о взрослении 19-летнего юноши, который ищет себя, влюбляется, пытается снимать кино и бороться за свободу в бурном 1991 году. Одного из ведущих персонажей фильма играет Юхан Ульфсак. «Январь» также отметился в 2022 году как участник конкурсной программы легендарного фестиваля TriBeCa.
Еще один участник прошлогоднего PÖFF в программе Балтийских дней - научно-фантастический фильм «Эра выживания» (режиссер Кристина Буожите, Бруно Сампер), который будет показан 23 августа. Зрелищная литовская картина, не скрывающая своих симпатий Андрею Тарковскому, Терри Гиллиаму и Жану-Пьеру Жене, имела заметный международный успех. Например, фильм занял первое место в чарте VOD за две недели. Продуманные спецэффекты, элегантная анимация, мощная актерская игра и гипнотическая музыка переносят зрителя в постапокалиптическое будущее на фоне разрушенной экосистемы Земли практически разрушена.
Двухдневная программа завершится проникновенной комедией «Мама, улыбнись еще» латвийской постановщицы Эльзы Гауи. Это история трех разлученных сестер, у которых внезапно умирает в Финляндии мать, что заставляет их вновь собраться вместе. Чтобы исполнить последнее желание матери и предать ее прах родной земле, они предпринимают полное приключений путешествие в Латвию.
Балтийские дни кино проходят параллельно в Эстонии, Латвии и Литве в ознаменование очередной годовщины Балтийской цепи. 23 августа 1989 года жители трех балтийских республик тогдашнего СССР выстроили живую цепь длиной почти 670 км, чтобы соединить свои столицы в единой акции протеста против подписания пакта Молотова-Риббентроппа. В эти дни в Риге будут показаны эстонские фильмы «Калев» и «Какашка, весна и другие». В Вильнюсе покажут док «Машина Фауст» и «Калев». Дни кино организуют киноинституты Эстонии, Латвии и Литвы.