Навальный призвал россиян голосовать на сентябрьских выборах «за любого кандидата против „Единой России“»

Как говорится в статье политика в его блоге, он по-прежнему считает лучшей стратегией «Умное голосование», но в ситуации 2023 года она неприменима, поскольку власти «моментально не просто снимают с выборов, а сажают» кандидатов, которых поддерживает оппозиция. Кроме того, Навальный ссылается на высокий уровень фальсификаций и ограничение на работу наблюдателей на выборах.