Алексей Навальный призвал своих сторонников и оппозиционных избирателей принять участие в российских выборах в сентябре 2023 года и проголосовать «за любого кандидата против „Единой России“». Такую же стратегию оппозиционер продвигал в ходе избирательной кампании 2011 года, сообщает Meduza.
Навальный призвал россиян голосовать на сентябрьских выборах «за любого кандидата против „Единой России“»
Как говорится в статье политика в его блоге, он по-прежнему считает лучшей стратегией «Умное голосование», но в ситуации 2023 года она неприменима, поскольку власти «моментально не просто снимают с выборов, а сажают» кандидатов, которых поддерживает оппозиция. Кроме того, Навальный ссылается на высокий уровень фальсификаций и ограничение на работу наблюдателей на выборах.
10 сентября 2023 года, в единый день голосования, в России состоятся выборы глав 22 субъектов федерации и четырех аннексированных регионов Украины (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), выборы парламентов 16 российских и четырех аннексированных регионов, а также довыборы четырех депутатов Госдумы.